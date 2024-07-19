Максимальная дальность гаубицы – 28,9 км

Украина не только получает гаубицы от западных партнеров, но и использует часть остатков вооружения от Советского союза. Среди таких — 152-мм гаубица "Мста-Б".

Фото работы по враждебным целям с такой гаубицей опубликовали артиллеристы 12-й бригады спецназначения "Азов". В сообщении отмечено: "Высокая огневая мощность пушки работает на поражении бронетехники, оружия и живой силы врага".

152-мм гаубица "Мста-Б" бригады "Азов"

Ведение огня из 152-мм гаубицы Мста-Б

Буксированная гаубица "Мста-Б" используется для уничтожения вражеской артиллерии, танков, бронемашин, полевых фортификаций, укреплений, пехоты.

На вооружение ее поставили в СССР в 1987 году. Вес такой гаубицы – 7 тонн. На обслугу нужно восемь человек. Прицельная дальность гаубицы от 6,4 до 24,7 км, в то время как максимальная приближается к 29 км. Скорость буксировки по шоссе – до 80 км/ч.

Украина имела на вооружении до начала войны в 2014 такие гаубицы. Они выполняли задачи еще во время активных боевых действий в АТО. В частности, прикрывали пехоту.

С 2022 года сообщали о дополнительных гаубицах, взятых трофеями в боях с оккупантами.

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