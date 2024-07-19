Артилеристи "Азову" використовують гаубицю "Мста-Б": що це за гармата (фото,відео)
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Максимальна дальність гаубиці — 28,9 км
Україна не тільки отримує гаубиці від західних партнерів, а й використовує частину залишків озброєння від Радянського союзу. Серед таких — 152-мм гаубиця "Мста-Б".
Фото роботи по ворожих цілях з такої гаубиці опублікували артилеристи 12-ї бригади спецпризначення "Азов". В дописі заначено: "Висока вогнева потужність гармати працює на ураженні бронетехніки, зброї та живої сили ворога".
Буксирована гаубиця "Мста-Б" використовується для знищення ворожої артилерії, танків, бронемашин, польових фортифікацій, укріплень, піхоти тощо.
На озброєння її поставили в СРСР в 1987 році. Вага такої гаубиці — 7 тонн. На обслугу потрібно вісім людей. Прицільна дальність гаубиці від 6,4 до 24,7 км, тоді як максимальна наближається до 29 км. Швидкість буксирування по шосе — до 80 км/год.
Україна мала на озброєнні на початок війни в 2014 такі гаубиці. Вони виконували завдання ще під час активних бойових дій в АТО. Зокрема, прикривали піхоту.
З 2022 року повідомляли про додаткові гаубиці, які взяли трофеями в боях з окупантами.
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