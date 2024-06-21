Україна отримає ще САУ RCH 155: про яку кількість йдеться та від кого вони можуть бути

Одна з особливостей САУ — стріляє на ходу

Україна на фронті використовує чимало самохідних артилерійських установок західного зразка та розробки. Невдовзі до їх лав стане RCH 155 — одна з найсучасніших артсистем у світі.

RCH 155 — це нова, представлена лише 2014 року, 155-мм колісна самохідна гаубиця, розроблена французько-німецькою оборонною компанією KNDS. Вона поєднує в собі вогневу міць автоматизованої артилерії та захищену колісну мобільність бронеавтомобіля Boxer. Концерн повідомив, що "українська армія підписала з KNDS контракт на поставку 54 RCH 155".

Важливі технічні характеристики RCH 155:

155-мм гармата L52, яка може стріляти зі скорострільністю до 9 пострілів за хвилину на дальність до 54 км (V-LAP) або до 40 км зі звичайними боєприпасами. Вона може вражати цілі на 360 градусів.

Несе 30 готових до стрільби снарядів, та запас у 144 снаряди в прямому доступі, може використовувати сучасні боєприпаси, такі як EXCALIBUR.

Повністю автоматизована робота з системами завантаження снарядів, наведення гармати та управління вогнем. Екіпаж обмежений 2 операторами, оскільки модуль AGM безпілотний.

Базується на колісній бронемашині Boxer 8x8, що забезпечує високу мобільність на дорогах та бездоріжжі з максимальною швидкістю понад 100 км/год та запасом ходу понад 700 км.

Оскільки концерн не повідомив більше інформації про закупівлю RCH 155 достеменно невідомо, хто закупив їх та в який проміжок мають поставити. Профільний портал "Мілітарний" зазначає, що це може бути Німеччина. Перша партія САУ RCH 155 на 18 екземплярів була профінансована саме німецьким урядом і має надійти в Україну в 2024 році. Також уряд цієї держави повідомив, що до 2027 року ЗСУ отримають 36 RCH 155 в загальній кількості як військову допомогу. Тож саме німецький уряд міг профінансувати ще 18 САУ.