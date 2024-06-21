Украина получит еще САУ RCH 155: о каком количестве идет речь и от кого они могут быть

Одна из особенностей САУ – стреляет на ходу

Украина на фронте использует множество самоходных артиллерийских установок западного образца и разработки. Вскоре в их ряды станет RCH 155 — одна из самых современных артсистем в мире.

RCH 155 – это новая, представленная только в 2014 году, 155-мм колесная самоходная гаубица, разработанная французско-немецкой оборонной компанией KNDS. Она сочетает в себе огневую мощь автоматизированной артиллерии и защищенную колесную мобильность бронеавтомобиля Boxer. Концерн сообщил, что "украинская армия подписала с KNDS контракт на поставку 54 RCH 155".

Важные технические характеристики RCH 155:

155-мм пушка L52, которая может стрелять со скорострельностью до 9 выстрелов в минуту на дальность до 54 км (V-LAP) или до 40 км с обычными боеприпасами. Она может поражать цели на 360 градусов.

Несет 30 готовых к стрельбе снарядов и запас в 144 снаряда в прямом доступе может использовать современные боеприпасы, такие как EXCALIBUR.

Полностью автоматизированная работа с системами погрузки снарядов, наведение пушки и управление огнем. Экипаж ограничен 2 операторами, поскольку модуль AGM беспилотный.

Базируется на колесной бронемашине Boxer 8x8, что обеспечивает высокую мобильность на дорогах и бездорожье с максимальной скоростью более 100 км/ч и запасом хода более 700 км.

Поскольку концерн не сообщил больше информации о закупке RCH 155, неизвестно, кто закупил их и в какой промежуток должны поставить. Профильный портал "Милитарный" отмечает, что это может быть Германия. Первая партия САУ RCH 155 на 18 экземпляров была профинансирована именно германским правительством и должна поступить в Украину в 2024 году. Также правительство этого государства сообщило, что к 2027 году ВСУ получат 36 RCH 155 в общем количестве в качестве военной помощи. Поэтому именно немецкое правительство могло профинансировать еще 18 САУ.