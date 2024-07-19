Війна — день 877: росіяни зосереджують зусилля на Донеччині, а дрони СБУ не дали спокою їм у Криму

Оперативно про головне за добу

Росіяни посилюють тиск по переважній частині лінії фронту та мають певні успіхи у Донецькій області, зокрема вони просунулись у Калинівці, Залізному та поблизу Карлівки. У Генштабі підтверджують, що найгарячішою за останню залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог зберігає значну активність на Курахівському і Торецькому напрямках. Та українські бійці знаходять способи не тільки дати відсіч ворогу на суші, зокрема в рамках операції СБУ наші воїни атакували дронами охоронний пункт ВМС РФ у Криму, коли росіяни проводили там навчання.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Зараз без повітряних тривог, загроз та безпілотників.

00:00 Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконаний, що безпека Європи "починається в Україні", і пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

"Нам потрібно чітко розуміти, що Україна бореться не тільки за український народ — і, звісно, це так — а й за європейський народ. За свободу, демократію і верховенство закону. Тому наша безпека починається в Україні", — сказав він.

Про те, що відбувалося 16 липня, читайте за посиланням: Війна — день 874: росіяни активізувалися ще на двох напрямках та випробовують півторатонні авіабомби

З ситуацією в Україні за 17 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 875: ЗСУ відступили з двох населених пунктів, а у росіян виснажуються запаси техніки

Про новини та події 18 липня ми розповідали тут: Війна — день 876: росіяни готують нові штурмові групи для Вовчанська і тиснуть на Донбасі