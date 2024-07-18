Россияне могли продвинуться вглубь Донетчины: подробности от Генштаба и DeepState (карта)

На востоке сейчас настоящий ад

Россияне продолжают интенсивно штурмовать позиции Сил обороны, горячее всего в Донецкой области. За сутки оккупационные войска продвинулись в Калиновке, Железном и возле Карловки.

Об этом сообщает проект DeepState. Соответствующие обновления уже можно увидеть на карте боев.

Россияне за последние сутки расширили свой контроль в Калиновке и Железном. На карте уже видно, что в эти деревни вошли оккупационные войска.

Калиновка на карте DeepState

Железное на карте DeepState

Оккупационные войска продолжают продвижение на Покровском направлении. Они расширили зону контроля к северо-востоку от Карловки.

Карловка на карте DeepState

По данным Генштаба на утро 18 июля, за последние сутки на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения. Конкретные села в сводке не упомянули.

Однако была общая характеристика по направлениям. На Покровском направлении украинские воины отразили 26 штурмов. Отметим, что по данным DeepState враг продвинулся вблизи Карловки.

На Краматорском направлении основные усилия россияне сосредоточили на штурме населенных пунктов вокруг Часова Яра. Там и находится уже оккупированная Калиновка. Войска противника пытались шесть раз прорвать оборону ВСУ.

На Торецком направлении совершено 29 вражеских атак. Они были сосредоточены в районах Нью-Йорка и Северного.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинских военных исчезло в Крынках. На левом берегу Херсонщины много пропавших без вести. Их втрое больше, чем погибших.