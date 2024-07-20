"Мечтал и хотел жить": что известно о мальчике, которого Россия убила в Николаеве (фото)

Все желающие могут помочь семье погибшего мальчика финансово

В результате ракетного удара по Николаеву 19 июля погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко. Ребенок не успел добежать до подъезда и принял на себя большую часть удара.

Известно, что парень занимался народными танцами в SOUVENIR-Folk Dance Group. Коллектив выразил соболезнования семье мальчика.

"В нашем коллективе произошло огромное горе. Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня он попал под обстрел. Наше Солнышко, наш талантливый ребеночек, который мечтал и так хотел жить, за что…Нет слов, ужасная боль и огромная ненависть ко всему русскому", — написали на странице танцевального коллектива.

Там же опубликовали реквизиты банковских карт родителей мальчика, чтобы все неравнодушные могли оказать посильную помощь семье. На архивных фото, которые показал коллектив SOUVENIR, видно, как Кирилл любил заниматься танцами.

Напомним, что армия России ударила по жилому массиву в Николаеве днем 19 июля, предварительно авиационной ракетой Х-59. Повреждены три жилых многоэтажных дома, разрушен детский сад и площадка во дворе, на которой играли дети. По данным на вечер 19 июля, погибли три человека – мужчина, женщина и ребенок, еще больше двух десятков ранены. Мама Кирилла в состоянии шока, ей на помощь пришли психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму прогремели мощные взрывы. В домах повылетали окна и пропал свет.