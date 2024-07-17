Уровень глубокой озабоченности в городе растет

Российский город Шебекино (Белгородская область), который находится в нескольких километрах от границы Украины опять попал под раздачу. В городе днем произошло несколько взрывов, из-за чего среди местных жителей опять поднялась волна жалоб.

Информацию о взрывах приводят местные telegram-каналы. Местные власти говорят, что причиной взрывов стали обстрелы со стороны ВСУ.

Стоит отметить, что в России в последнее время во всех своих бедах винят Украину, а потому ждать чего-либо иного от официальных источников не стоит. Согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе в трех многоквартирных домах повреждены стекла и фасады, также был разрушен гараж и повреждено частное домовладение.

Также россияне сообщают о трех раненых жителях населенного пункта.

Местные каналы в свою очередь явно вдохновились успешным ходом "эС-Вэ-О", а потому предложили выдать местным жителям огнетушители и бронежилеты.

Стоит отметить, что Шебекино находится где-то в 10 километрах от Волчанска (Харьковская область), за который идут ожесточенные бои. Кроме того, по данным DeepState, в Шебекино размещаются силы 26 и 153 танковых полков

Как сообщалось ранее, в Курской области накануне вспыхнул пожар на заводе электроники в населенном пункте Коренево. Местные власти заявили, что причиной стал "коптер ВСУ", хот для этого ему бы пришлось пролететь не менее 20 километров в одну сторону.