Рівень глибокої стурбованості у місті зростає

Російське місто Шебекіно (Бєлгородська область), яке знаходиться за кілька кілометрів від кордону України, знову потрапило під роздачу. У місті вдень сталося кілька вибухів, через що серед місцевих жителів знову піднялася хвиля скарг.

Інформацію про вибухи наводять місцеві телеграм-канали. Місцева влада каже, що причиною вибухів стали обстріли з боку ЗСУ.

Варто зазначити, що в Росії останнім часом у всіх своїх бідах звинувачують Україну, а тому чекати чогось іншого від офіційних джерел не варто. Згідно з заявою губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, у місті у трьох багатоквартирних будинках пошкоджено шибки та фасади, також було зруйновано гараж та пошкоджено приватне домоволодіння.

Також росіяни повідомляють про трьох поранених жителів населеного пункту.

Місцеві канали, своєю чергою, явно надихнулися успішним ходом "еС-Ве-О", а тому запропонували видати місцевим жителям вогнегасники та бронежилети.

Варто зазначити, що Шебекіно знаходиться десь за 10 кілометрів від Вовчанська (Харківська область), за який йдуть запеклі бої. Крім того, за даними DeepState, в Шебекіно розміщуються сили 26 та 153 танкових полків.

Як повідомлялося раніше, у Курській області напередодні спалахнула пожежа на заводі електроніки у населеному пункті Коренево. Місцева влада заявила, що причиною став "коптер ЗСУ", хоча для цього йому довелося б пролетіти не менше 20 кілометрів в один бік.