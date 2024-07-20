"Мріяв і хотів жити": що відомо про хлопчика, якого Росія вбила у Миколаєві (фото)

Усі охочі можуть допомогти сім’ї загиблого хлопчика фінансово

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 19 липня загинув 12-річний хлопчик Кіріл Дядюшко. Дитина не встигла добігти до під’їзду і прийняла на себе більшу частину удару.

Відомо, що хлопець займався народними танцями у SOUVENIR-Folk Dance Group. Колектив висловив співчуття сім’ї хлопчика.

"У нашому колективі сталося величезне горе. Більше немає нашого Кіріла Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитинка, яка мріяла і так хотіла жити, за що ... Немає слів, жахливий біль і величезна ненависть до всього російського", — написали на сторінці танцювального колективу.

Там же опублікували реквізити банківських карток батьків хлопчика, щоб усі небайдужі могли надати посильну допомогу сім’ї. На архівних фото, що їх показав колектив SOUVENIR, видно, як Кирило любив займатися танцями.

Нагадаємо, що армія Росії вдарила по житловому масиву в Миколаєві вдень 19 липня попередньо авіаційною ракетою Х-59. Пошкоджено три житлові багатоповерхові будинки, зруйновано дитячий садок та майданчик у дворі, на якому грали діти. За даними на вечір 19 липня, загинули троє людей – чоловік, жінка та дитина, ще понад два десятки поранено. Мати Кирила в стані шоку, їй на допомогу прийшли психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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