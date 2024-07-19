Мобилизация на России: военный эксперт объяснил, сможет ли враг нарастить резервы

РФ готовится к закрытию границ для призывников

Достоверность новой волны мобилизации в России уже осенью следует рассматривать как вполне вероятный сценарий. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Напомним, что по данным разведки Минобороны Великобритании, правительство РФ готовится к закрытию границ для призывников. В этих целях между российским Минобороны и ФСБ внедряется система обмена информацией.

По словам Константина Машовца, такие движения в тылу врага скорее побочный признак новой волны мобилизации, однако отвергать такое развитие событий не следует.

Со всем тем резко нарастить свои резервы россияне не смогут.

– Ситуация с резервами [врага] будет развиваться так же, как она развивалась до нынешнего момента. Никаких существенных изменений или предпосылок для ее содержательного изменения в дальнейшем, я не наблюдаю. За украинские резервы скажу только одно – они есть и готовятся, — отметил Машовец.

В то же время, военный обозреватель пояснил, что новое мобилизационное законодательство "коренным образом не улучшит" ситуацию с украинскими резервами.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Это произошло на Покровском направлении.