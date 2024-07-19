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Мобілізація на Росії: військовий експерт пояснив чи зможе ворог наростити резерви

Автор
Артур Гор Артур Гор
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Автор
Колаж "Телеграфа"

Уряд РФ готується до закриття кордонів для призовників

Вірогідність нової хвилі мобілізації на Росії вже восени слід розглядати як цілком ймовірний сценарій. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Нагадаємо, що за даними розвідки Міноборони Великої Британії, уряд РФ готується до закриття кордонів для призовників. З цією метою між російським Міноборони та ФСБ впроваджується система обміну інформацією.

За словами Костянтина Машовця, такі рухи в тилу ворога скоріше побічна ознака нової хвилі мобілізації, однак відкидати такий розвиток подій не слід.

З усім тим, різко наростити свої резерви росіяни не зможуть.

– Ситуація із резервами [ворога] буде розвиватися так само як вона розвивалася до нинішнього моменту. Жодних суттєвих змін, або передумов для її змістовної зміни надалі, я не спостерігаю. За українські резерви скажу лише одне – вони є й вони готуються, — зазначив Машовець.

Водночас, військовий оглядач пояснив, що нове мобілізаційне законодавство "докорінним чином не покращить" ситуацію з українськими резервами.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Донецькій області українські воїни-зенітники збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Це сталося на Покровському напрямку.

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#Росія #Армія РФ #Російські окупанти