Мобілізація на Росії: військовий експерт пояснив чи зможе ворог наростити резерви
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Уряд РФ готується до закриття кордонів для призовників
Вірогідність нової хвилі мобілізації на Росії вже восени слід розглядати як цілком ймовірний сценарій. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.
Нагадаємо, що за даними розвідки Міноборони Великої Британії, уряд РФ готується до закриття кордонів для призовників. З цією метою між російським Міноборони та ФСБ впроваджується система обміну інформацією.
За словами Костянтина Машовця, такі рухи в тилу ворога скоріше побічна ознака нової хвилі мобілізації, однак відкидати такий розвиток подій не слід.
З усім тим, різко наростити свої резерви росіяни не зможуть.
– Ситуація із резервами [ворога] буде розвиватися так само як вона розвивалася до нинішнього моменту. Жодних суттєвих змін, або передумов для її змістовної зміни надалі, я не спостерігаю. За українські резерви скажу лише одне – вони є й вони готуються, — зазначив Машовець.
Водночас, військовий оглядач пояснив, що нове мобілізаційне законодавство "докорінним чином не покращить" ситуацію з українськими резервами.
До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Донецькій області українські воїни-зенітники збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Це сталося на Покровському напрямку.