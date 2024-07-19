Мобілізація на Росії: військовий експерт пояснив чи зможе ворог наростити резерви

Уряд РФ готується до закриття кордонів для призовників

Вірогідність нової хвилі мобілізації на Росії вже восени слід розглядати як цілком ймовірний сценарій. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Нагадаємо, що за даними розвідки Міноборони Великої Британії, уряд РФ готується до закриття кордонів для призовників. З цією метою між російським Міноборони та ФСБ впроваджується система обміну інформацією.

За словами Костянтина Машовця, такі рухи в тилу ворога скоріше побічна ознака нової хвилі мобілізації, однак відкидати такий розвиток подій не слід.

З усім тим, різко наростити свої резерви росіяни не зможуть.

– Ситуація із резервами [ворога] буде розвиватися так само як вона розвивалася до нинішнього моменту. Жодних суттєвих змін, або передумов для її змістовної зміни надалі, я не спостерігаю. За українські резерви скажу лише одне – вони є й вони готуються, — зазначив Машовець.

Водночас, військовий оглядач пояснив, що нове мобілізаційне законодавство "докорінним чином не покращить" ситуацію з українськими резервами.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Донецькій області українські воїни-зенітники збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Це сталося на Покровському напрямку.