Война — день 881: россияне устанавливают рекорды потерь на поле боя и слушают взрывы вдали от фронта

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте обостряется, лишь за прошедшие сутки там произошло 133 боевых столкновения, что является рекордом за последние дни. Почти 40 из этих столкновений произошли на Покровском направлении. Столь активные темпы наступления для оккупантов обходятся высокой ценой из-за чего они устанавливают новые рекорды по потерям. Тем временем в России уже обыденными стали налеты неопознанных дронов, которые атакуют пограничные области десятками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Болгарии сообщили, что нашли "лишние снаряды" у себя на складах. Теперь их могут передать Украине

00:00 Группа российских БПЛА вошла в воздушное пространство Украины через Сумскую область. В Шостке слышали взрывы.

О том, что происходило 20 июля, читайте по ссылке: Война — день 878: Россия продвинулась на фронте и нанесла новый массированный удар

С ситуацией в Украине за 21 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 879: Россия использует новые дроны для атак, а Украина официально получила Patriot

О новостях и событиях 22 июля мы рассказывали здесь: Война — день 880: россияне продвигаются в Донецкой области и обстреливают города