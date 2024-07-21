Война — день 879: Россия наращивает силы для повторного наступления на Харьковщине и использует новые дроны для атак

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Российские войска наращивают силы для повторной попытки наступления в Харьковской области, которая ожидается уже в конце лета. В то же время оккупанты сохраняют активность по линии фронта в Донецкой области, где пытаются протиснуться в направлении Часового Яра и Покровска. Значительные потери маловероятно помешают захватчикам, ведь уже осенью можно ожидать новой волны мобилизации в России. Но россияне наращивают не только количество личного состава, ведь развитие военной промышленности у них не стоит на месте. И свидетельством этого является атака нового дрона на Киев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В небе над Украиной двигаются вражеские ударные дроны. По данным мониторинговых чатов, наблюдается около 30 БПЛА.

Направление движения дронов

С ситуацией в Украине за 18 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 876: россияне готовят новые штурмовые группы для Волчанска и давят на Донбассе

О новостях и событиях 19 июля мы рассказывали здесь: Война — день 877: новое мощное соглашение с Британией и паника в Ростове

О том, что происходило 20 июля, читайте по ссылке: Война — день 878: Россия продвинулась на фронте и нанесла новый массированный удар