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Війна — день 879: Росія нарощує сили для повторного наступу на Харківщині та використовує нові дрони для атак

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 21 липня 2024, 00:10
Настав новий день спротиву російським окупантам

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Російські війська нарощують сили для повторної спроби наступу на Харківщині, яка очікується вже наприкінці літа. Водночас окупанти зберігають активність по лінії фронту у Донецькій області, де намагаються протиснутись у напрямку Часового Яру та Покровська. Значні втрати малоймовірно стануть на заваді загарбникам, адже вже восени можна очікувати нової хвилі мобілізації у Росії. Та нарощують росіяни не тільки кількість особового складу, адже розвиток військової промисловості у них не стоїть на місці. І свідченням цього є атака нового дрона на Київ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У небі над Україною рухаються ворожі ударні дрони. За даними моніторингових чатів, спостерігається близько 30 БПЛА.

Напрямок руху дронів

Із ситуацією в Україні за 18 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 876: росіяни готують нові штурмові групи для Вовчанська та тиснуть на Донбасі

Про новини та події 19 липня ми розповідали тут: Війна — день 877: нова потужна угода з Британією та паніка у Ростові

Про те, що відбувалося 20 липня, читайте за посиланням: Війна — день 878: Росія просунулася на фронті та завдала нового масованого удару