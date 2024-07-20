Россияне готовятся к новому наступлению на Харьковщине: военный озвучил сроки

Россияне ищут брешь в украинской обороне

Российские оккупанты остаются активными в Харьковской области и концентрируют войска для новых атак. Есть вероятность, что новая попытка крупного наступления произойдет до конца лета текущего года.

Об этом рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов в эфире канала "Мы — Украина". По его словам, противник в настоящее время демонстрирует чрезвычайную активность.

По его словам, сейчас украинские военные смогли загнать россиян в блиндажи, поэтому сейчас они уже не могут "спокойно дышать". Однако Волохов отмечает, что это не говорит о слабости оккупантов в Харьковской области и добавил, что захватчики пытаются найти слабые места в украинской обороне.

При этом военнослужащий добавил, что найти слабости россияне не могут, а ВСУ даже местами проводят контратаки.

"В общем, ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед. Потому что техника и войска концентрируются", — сказал Волохов и добавил, что место нового наступления будет понятно со временем.

Как известно, сейчас в Харьковской области активные бои разворачиваются на Купянском направлении, однако сражения продолжаются и возле Волчанска.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия ведет подготовку к длительной войне. По их оценкам, боевые действия могут продолжаться вплоть до 2034 года.