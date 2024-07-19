Опасность по трем направлениям: Машовец назвал самые проблемные участки фронта

Возможность активных наступательных действий врага на севере довольно низкая

Три потенциально наиболее опасных для ВСУ участка фронта сконцентрированы на востоке Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

– По уровню опасности первая тройка выглядит так – Покровское, Краматорское, Купянское [направления]. Основной критерий уровня опасности – темпы, интенсивность и размах наступательных действий противника, которые определяются в свою очередь наличием у него соответствующего комплекта войск (сил) на том или ином операционном направлении, — отметил Машовец.

В то же время, по словам военного обозревателя, вероятность активизации наступательных действий врага на новых участках северной границы следует оценивать "как низкую, но не нулевую".

Напомним, что россияне усиливают давление по большей части линии фронта и имеют определенные успехи в Донецкой области, в частности, они продвинулись в Калиновке, Железном и близ Карловки.