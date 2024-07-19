Небезпека з трьох напрямків: Машовець назвав найпроблемніші ділянки фронту

Вірогідність активних наступальних дій ворога на півночі доволі низька

Три потенційно найнебезпечніші для ЗСУ ділянки фронту наразі сконцентровані на сході України. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

– За рівнем небезпеки перша трійка виглядає так – Покровський, Краматорський, Куп’янський [напрямки]. Основний критерій рівня небезпеки – темпи, інтенсивність та розмах наступальних дій противника, які визначаються, своєю чергою, наявністю у нього відповідного комплекту військ (сил) на тому чи іншому операційному напрямку, — зазначив Машовець.

Водночас, за словами військового оглядача, вірогідність активізації наступальних дій ворога на нових ділянках північного кордону слід оцінювати "як низьку, але не нульову".

Нагадаємо, що росіяни посилюють тиск по переважній частині лінії фронту та мають певні успіхи у Донецькій області, зокрема вони просунулись у Калинівці, Залізному та поблизу Карлівки.