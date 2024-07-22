Россию атаковали десятки БПЛА: прогремели взрывы, горит важный военный объект (видео)

Взрывы раздались во время сигнала воздушной тревоги

Утром 22 июля после взрывов в Туапсе, Ростовскую область России атаковали беспилотные летательные аппараты. Над местом прилета поднимаются клубы черного дыма.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале ASTRA. Согласно информации паблика, БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске. Там начался пожар.

В сети пишут, что примерно в 4:00 в Морозовске объявили сигнал воздушной тревоги. Позже стало известно, что БПЛА летят в сторону морозовского аэродрома.

"Примерно с 4 утра жители стали сообщать о звуках взрывов и работе ПВО. На роликах местных жителей видно, что в одном из районов после этого можно увидеть столб дыма. Местные утверждают, что речь во время атаки шла минимум про 8 беспилотников", — говорится в одном из пабликов.

Также было сообщено, что в Семикаракорске и Новочеркасске прилет над городом. Соответствующие видео были опубликованы в сети.

В Минобороны России уже поспешили похвастаться о якобы сбитии 47 дронов над несколькими областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 июля в Ростовской области России прогремел взрыв. Как позже выяснилось, беспилотник атаковал нефтебазу. В результате там начался пожар.