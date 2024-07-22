Росію атакували десятки БПЛА: прогриміли вибухи, горить важливий військовий об’єкт (відео)

Вибухи пролунали під час сигналу повітряної тривоги

Вранці 22 липня після вибухів у Туапсе Ростовську область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Над місцем прильоту підіймаються клуби чорного диму.

Інформація про це опублікована у Telegram-каналі ASTRA. Згідно з інформацією пабліка, БПЛА вдарили по військовому аеродрому в Морозовську. Там почалася пожежа.

У мережі пишуть, що приблизно о 4:00 у Морозовську оголосили сигнал повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що БПЛА летять у бік морозівського летовища.

"Приблизно з 4 ранку жителі почали повідомляти про звуки вибухів та роботу ППО. На роликах місцевих жителів видно, що в одному з районів після цього можна побачити стовп диму. Місцеві стверджують, що мова під час атаки йшла мінімум про 8 безпілотників", — йдеться у повідомленні. в одному з пабліків.

Також було повідомлено, що у Семикаракорську та Новочеркаську приліт над містом. Відповідні відео було опубліковано у мережі.

У Міноборони Росії вже поспішили похвалитися про нібито збиття 47 дронів над кількома областями.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено сорок сім БПЛА над Ростовською, один над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями та вісім над Краснодарським краєм, а також сімнадцять БПЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 липня в Ростовській області Росії пролунав вибух. Як пізніше з’ясувалося, безпілотник атакував нафтобазу. В результаті там почалася пожежа.