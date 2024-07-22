Война — день 880: россияне продвигаются в Донецкой области и обстреливают города

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на поле боя остается напряженной, а ежедневно происходит около сотни боевых столкновений. Российские войска медленно продвигаются на Покровском направлении, где, согласно данным аналитиков, после трех месяцев ожесточенных боев было захвачено село Прогресс. В Генштабе же сообщают, что украинские военные сейчас пытаются стабилизировать ситуацию в районе и не допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харьковской области дали отбой длиннейшей тревоги за все время полномасштабной войны — она длилась 38 часов и 16 минут. Примечательно, что спустя полчаса ее объявили опять из-за активности вражеского разведывательного БПЛА.

О новостях и событиях 19 июля мы рассказывали здесь: Война — день 877: новое мощное соглашение с Британией и паника в Ростове

О том, что происходило 20 июля, читайте по ссылке: Война — день 878: Россия продвинулась на фронте и нанесла новый массированный удар

С ситуацией в Украине за 21 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 879: Россия использует новые дроны для атак, а Украина официально получила Patriot