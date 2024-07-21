"Существует риск...": россияне могли захватить важное село, чем это грозит (карта)

Бои на подступах к селу начались еще в конце апреля текущего года

Российские оккупанты после захвата Евгеньевки могли захватить село Прогресс в Донецкой области. Последние несколько суток за этот населенный пункт были ожесточенные бои.

Об этом сообщают аналитики DeepState. По их словам, за последние 48 часов захватчикам удалось переломить ход битвы за село.

Отмечается, что бои на подступах к Прогрессу начались еще в конце апреля текущего года. Практически три месяца удавалось относительно успешно отражать атаки оккупантов, хотя и потери позиций периодически были.

"Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти вся деревня была оставлена. Срочно поступило подспорье с другой уже механизированной бригадой, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и ее силам пришлось отойти. Теперь уже за деревню. Это заставляет другую бригаду, стоящую по железной дороге, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, существует риск оцепления. Приказа о выравнивании линии нет", — подчеркнули аналитики.

Украинские военные пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована противником.

"Дальнейшее продвижение врага имеет сразу две цели. Первая – приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка. Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229.0. Вторая – это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовки. К сожалению, больше деталей сообщить не можем. Бойцы Сил Обороны Украины пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована врагом", – также рассказали в DeepState.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля российские оккупанты заявили о захвате села в Донецкой области. В Минобороны РФ уже отчитались, что в селе якобы идет зачистку и разминирование.