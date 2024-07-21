"Існує ризик...": росіяни могли захопити важливе село, чим це загрожує (карта)

Бої на підступах до села почалися ще наприкінці квітня цього року

Російські окупанти після захоплення Євгенівки могли захопити село Прогрес на Донеччині. Останні кілька діб за цей населений пункт були запеклі бої.

Про це повідомляють аналітики DeepState. За їхніми словами, за останні 48 години загарбникам вдалося переламати хід битви за село.

Зазначається, що бої на підступах до Прогресу розпочалися ще наприкінці квітня цього року. Майже три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки окупантів, хоча й втрати позицій періодично були.

"Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригади, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає., — наголосили аналітики.

Українські військові намагаються зробити все, щоб жодна з цілей не була реалізована супротивником.

"Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Перша — наблизитися або перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга — це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки. На жаль, більше деталей повідомити не можемо. Бійці Сил Оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом", – також розповіли у DeepState.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня російські окупанти заявили про захоплення села на Донеччині. У Міноборони РФ вже прозвітували, що в селі нібито йде зачистка та розмінування.