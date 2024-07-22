Війна — день 880: росіяни просуваються в Донецькій області та обстрілюють міста

Оперативно про головне за добу

Ситуація на полі бою залишається напруженою, а щодня відбувається близько сотні бойових зіткнень. Російські війська повільно просуваються на Покровському напрямку, де, за даними аналітиків, після трьох місяців запеклих боїв було захоплено село Прогрес. У Генштабі ж повідомляють, що українські військові зараз намагаються стабілізувати ситуацію в районі та не допустити подальшого просування окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряну тривогу оголосили у Харківській області.

00:00 На Харківщині дали відбій найдовшої тривоги за весь час повномасштабної війни — вона тривала 38 годин та 16 хвилин. Примітно, що за пів години її оголосили знову через активність ворожого розвідувального БПЛА.

Про новини та події 19 липня ми розповідали тут: Війна — день 877: нова потужна угода з Британією та паніка у Ростові

Про те, що відбувалося 20 липня, читайте за посиланням: Війна — день 878: Росія просунулась на фронті та завдала нового масованого удару

З ситуацією в Україні за 21 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 879: Росія використовує нові дрони для атак, а Україна офіційно отримала Patriot