ТЦК залучають людей, які не хочуть йти: ветеран запропонував альтернативу

Українській армії потрібен людиноцентричний підхід, а не те, що є зараз

Територіальні центри комплектування в Україні залучають до армії людей, які не хочуть туди йти. Тому рекрутинг до Збройних сил потрібно віддати в руки безпосередньо бригад: вони самостійно знайдуть способи зацікавити людей у військовій службі.

Про це розповів ветеран "Азову" Віталій Скидан ("Бойко") у проєкті " Лінія спротиву" Telegraf UA. За його словами, створити конкуренцію, зацікавити людей та підняти рівень рекрутингу здатні тільки бригади.

"Наш підхід до підготовки майбутніх бійців — людиноцентричний. І це також високий рівень навчання і енергетика на цих вишколах. Ми на власному прикладі показуємо, що таке побратимство. Адже нема нічого важливішого за людину, яка із тобою йде на смерть. Важливо людей згуртувати, щоб вони були командою. Прагнемо стерти прірву між військовими та цивільними. Щоб цивільні зрозуміли, військові — це люди, з нами можна жартувати, розмовляти не лише про війну", – пояснив він.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони раніше визнавали, що з рекрутингом справді іноді виникають проблеми, коли військовозобов’язаний потрапляє не до того підрозділу, до якого він хотів. Проте там працюють над виправленням цієї проблеми.

Нагадаємо, кореспонденти "Телеграфа" побували в одному з таких центрів і розповіли про те, як там відбувається і чим рекрутинг відрізняється від мобілізації.