"Став плюс!" ГУР запустило рекрутингову кампанію та чекає на вмотивованих бійців: які вимоги

13 червня в Україні стартувала рекрутингова кампанія до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО). Гаслом кампанії стала проста і зрозуміла фраза "Став плюс".

Про початок рекрутингу до лав української розвідки оголосив представник ГУР МО Андрій Юсов. "До команди Головного управління розвідки можна і треба доучитись. Тому сьогодні, за вказівкою нашого керівника, командира і начальника генерала Кирила Буданова, який передає сьогодні всім присутнім вітання, маємо честь оголосити першу всеукраїнську публічну кампанію рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка", – сказав Юсов.

Андрій Юсов оголосив про початок рекрутингу до лав ГУР

Мета цієї рекрутингової кампанії — донести до цивільних українців, що у ГУР МО є вакансії, і маючи необхідний перелік знань, навичок та досвіду у людини є абсолютно реальна можливість стати співробітником цієї легендарної організації.

Начальник відділу рекрутингу Роман пояснив, чому кампанія отримала назву "Став плюс".

"Плюс" – це класний та лаконічний військовий сленг, який зараз використовують навіть цивільні. "Плюс" – це круте, коротке слово з позитивним значенням: добре, згоден, я з вами. Також це арифметичний символ додавання. "Став плюс" – це заклик до цивільного населення до лав ГРУ. "Став плюс" – це можливість якісно змінити своє життя та вписати своє ім'я в історію перемоги", – наголосив начальник відділу рекрутингу.

Він також розповів про переваги служби в ГУР.

1. У ГУР цінують кожного співробітника, заохочують ініціативу та прагнення розвиватись.

"Ми цінуємо кожного свого співробітника, готові вкладати ресурси в його розвиток та навчання для ефективного виконання завдань", – сказав начальник відділу рекрутингу.

2. У ГУР надають гідне грошове забезпечення.

"Щодо зарплат, то ГУР може позмагатися за премію "роботодавець року". Все це робиться для того, щоб людина відчувала, що її вклад в роботу для перемоги високо ціниться роботодавцем. Також ми піклуємось і про робочу атмосферу. Етика та норми поведінки в колективі відповідають високим корпоративним стандартам", – сказав Роман.

У ГУР цінують кожного співробітника, заохочують ініціативу та прагнення розвиватись

3. Патріотизм та налаштованість на перемогу

"Честь, воля, сила – ця фраза набагато змістовніша, ніж можна уявити. Це формула перемоги, це суть та сенс, на яких грунтується робота розвідника. Це вольовий дух та налаштованість на перемогу. Нам не важливо, хто у нас ворог, нам важливо, хто у нас свої", – сказав Роман.

"І на останок, це жорсткий відбір кандидатів. Адже випадковим людям у нас не місце", – підкреслив керівник відділу рекрутингу.

Серед стандартів, яким має відповідати потенційний кандидат на проходження служби в українській розвідці, представники відомства назвали кілька умов.

Якщо йдеться про підрозділи активної дії, серед пріоритетів є хороша фізична форма, витривалість та вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік кандидатів може складати від 18 до 40 років.

ГУР розпочало рекрутинговую компанію

Представник одного з підрозділів активних дій ГУР МО пояснив, що зі свого боку відомство пропонує рекрутам постійний розвиток, службу на умовах мобілізації або за контрактом, навчання, підготовку за власними стандартами, а також – забезпечення найкращою амуніцією і сучасними зразками озброєння.

"І звісно, якісне медичне обслуговування і грошове забезпечення від 70 тисяч гривень", – додав він.

Втім запит на нових людей нині мають не лише підрозділи активної дії української воєнної розвідки. Зокрема, йшлося про пошук технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть ще ефективніше нищити ворога.

"У складі ГУР МО України є підрозділи, які виконують задачі, пов’язані з використанням роботизованих систем: повітряного, наземного та морського застосування. Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.

Алгоритм подачі заявки на вступ для проходження служби у підрозділах ГУР МО

Для початку потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі "Кар’єра", у розділі "військові вакансії" на онлайн-платформі Lobby-X, а також на верифікованих сторінках ГУР МО України та підрозділів у соціальних мережах. Моментально перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах структури, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. У разі погодження, з людиною зв’язуються протягом 24 годин або максимальний термін – 10 днів. Це залежить від того, на якій платформі людина заповнила анкету.

"Ми даємо гарантії ефективного управління. Ми цінуємо кожного співробітника і готові вкладати ресурси в розвиток людей. Ми готові змагатися за звання найкращого роботодавця. Етика та норми поведінки в колективі відповідають найвищим стандартам. Тому ставте плюс. Ваші знання, вміння та бойовий дух потрібні нам і потрібні для перемоги України", – підбили підсумки презентації в ГУР МО України.