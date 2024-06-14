"Ставь плюс!" ГУР запустило рекрутинговую кампанию и ждет мотивированных бойцов: какие требования

13 июня в Украине стартовала рекрутинговая кампания в состав подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Лозунгом кампании стала простая и понятная фраза "Ставь плюс".

О начале рекрутинга в ряды украинской разведки объявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. "К команде Главного управления разведки можно и нужно присоединиться. Поэтому сегодня по указанию нашего руководителя, командира и начальника генерала Кирилла Буданова, передающего сегодня всем присутствующим поздравления, имеем честь объявить первую всеукраинскую публичную кампанию рекрутинга. Мы становимся на новый уровень и хотим обеспечить доступ новых специалистов. Мир меняется, как и военная разведка", – сказал Юсов.

Андрей Юсов объявил о начале рекрутинга в ряды ГУР

Цель этой рекрутинговой кампании – донести до гражданских украинцев, что в ГУР МО есть вакансии и при наличии необходимого перечня знаний, навыков и опыта у человека есть абсолютно реальная возможность стать сотрудником этой легендарной организации.

Начальник отдела рекрутинга Роман объяснил, почему кампания получила название "Ставь плюс".

Плюс – это классный и лаконичный военный сленг, который сейчас используют даже гражданские. "Плюс" – это крутое короткое слово с положительным значением: хорошо, согласен, я с вами. Это арифметический символ добавления. "Ставь плюс" – это призыв к гражданскому населению в ряды ГРУ. "Ставь плюс" – это возможность качественно изменить свою жизнь и вписать свое имя в историю победы", – подчеркнул начальник отдела рекрутинга.

Он также рассказал о преимуществах службы в ГУР.

1. В ГУР ценят каждого сотрудника, поощряют инициативу и стремление развиваться.

"Мы ценим каждого своего сотрудника, готовы вкладывать ресурсы в его развитие и обучение для эффективного выполнения задач", – сказал начальник отдела рекрутинга.

2. В ГУР предоставляют достойное денежное довольствие.

"Если о зарплатах, то ГУР может посоревноваться за премию "работодатель года". Все это делается для того, чтобы человек чувствовал, что его вклад в работу для победы высоко ценится работодателем. Также мы заботимся и о рабочей атмосфере. Этика и нормы поведения в коллективе отвечают высоким корпоративным стандартам", – сказал Роман.

В ГУР ценят каждого сотрудника, поощряют инициативу и стремление развиваться

3. Патриотизм и настроенность на победу

"Честь, воля, сила – эта фраза гораздо более содержательная, чем можно представить. Это формула победы, это суть и смысл, на которых основывается работа разведчика. Это волевой дух и настроенность на победу. Нам не важно, кто у нас враг, нам важно, кто у нас свои", – сказал Роман.

"И в заключение: это жесткий отбор кандидатов. Ведь случайным людям у нас не место", – подчеркнул руководитель отдела рекрутинга.

Среди стандартов, которым должен соответствовать потенциальный кандидат по прохождению службы в украинской разведке, представители ведомства назвали несколько условий.

Если речь идет о подразделениях активного действия, среди приоритетов хорошая физическая форма, выносливость и умение ориентироваться в стрессовых ситуациях. Возраст кандидатов может составлять от 18 до 40 лет.

ГУР начало рекрутинговую компанию

Представитель одного из подразделений активных действий ГУР МО пояснил, что, со своей стороны, ведомство предлагает рекрутам постоянное развитие, службу на условиях мобилизации или по контракту, обучение, подготовку по собственным стандартам, а также обеспечение наилучшей амуницией и современными образцами вооружения.

"И конечно, качественное медицинское обслуживание и денежное довольствие от 70 тысяч гривен", – добавил он.

Впрочем, запрос на новых людей сейчас имеют не только подразделения активного действия украинской военной разведки. В частности, речь шла о поиске технических специалистов, чьи знания помогут еще более эффективно уничтожать врага.

"В составе ГУР МО Украины есть подразделения, выполняющие задачи, связанные с использованием роботизированных систем: воздушного, наземного и морского применения. Мы очень заинтересованы в специалистах технических отраслей. А также в операторах БПЛА разного типа – как уже имеющихся на вооружении, да и новейших образцов", – заявил представитель соответствующего подразделения.

Алгоритм подачи заявки на поступление для прохождения службы в подразделениях ГУР МО

Для начала потенциальный кандидат должен заполнить анкету. Ее можно найти на официальном сайте Главного управления разведки Украины в разделе "Карьера", в разделе "Военные вакансии" на онлайн-платформе Lobby-X, а также на верифицированных страницах ГУР МО Украины и подразделений в социальных сетях. Моментально перейти на анкету можно также по QR-коду на рекламных объявлениях и баннерах структуры, которые уже размещены во всех крупных городах Украины.

После заполнения анкеты кандидатура рекрута попадает на рассмотрение. В случае согласования с человеком связываются в течение 24 часов или (максимальный срок) 10 дней. Это зависит от того, на какой платформе человек заполнил анкету.

"Мы даем гарантии эффективного управления. Мы ценим каждого сотрудника и готовы вкладывать ресурсы в развитие людей. Мы готовы соперничать за звание лучшего работодателя. Этика и нормы поведения в коллективе соответствуют высоким стандартам. Поэтому ставьте плюс. Ваши знания, умения и боевой дух нужны нам и нужны для победы Украины", – подвели итоги презентации в ГУР МО Украины.