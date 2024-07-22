ТЦК привлекают людей, которые не хотят идти: ветеран предложил альтернативу

Украинской армии нужен человекоцентрический подход, а не то, что сейчас

Территориальные центры комплектования в Украине привлекают в армию людей, не желающих туда идти. Поэтому рекрутинг в Вооруженные силы нужно отдать в руки непосредственно бригад: они самостоятельно найдут способы заинтересовать людей в военной службе.

Об этом рассказал ветеран "Азова" Виталий Скидан ("Бойко") в проекте " Линия сопротивления " Telegraf UA. По его словам, создать конкуренцию, заинтересовать людей и поднять уровень рекрутинга способны только бригады.

"Наш подход к подготовке будущих бойцов — человекоцентрический. И это также высокий уровень обучения и энергетика на этих учебах. Мы на собственном примере показываем, что такое побратимство. Ведь нет ничего важнее человека, который с тобой идет на смерть. Важно людей сплотить, чтобы они были командой. Стараемся стереть пропасть между военными и гражданскими. Чтобы гражданские поняли, военные — это люди, с нами можно шутить, разговаривать не только о войне", – объяснил он.

Как сообщалось ранее, в Минобороны ранее признавали, что с рекрутингом действительно иногда возникают проблемы, когда военнообязанный попадает не в то подразделение, в которое он хотел. Однако там работают над исправлением этой проблемы.

Напомним, корреспонденты "Телеграфа" побывали в одном из таких центров и рассказали о том, как там происходит и чем рекрутинг отличается от мобилизации.