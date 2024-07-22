Якийсь дивний нейтралітет: Китай активно передає росіянам розвідувальну інформацію для війни проти України

Військова інтеграція між країнами тримається на високому рівні

Китай попри свої заяви нібито про "нейтралітет" надає російському терористичному режиму розвідувальну інформацію з власних супутників. Російські терористи надалі використовують отримані дані у війні проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на інформацію розвідки США. Окрім інформації щодо фронту в Україні китайці надають російським терористам інформацію, яка дозволяє моніторити розміщення військ НАТО в Європі.

Видання зазначає, що військова інтеграція між країнами тримається на високому рівні. Окрім розвідданих, Росія отримує від Китаю мікроелектроніку, оптику, паливо для ракет, співробітництво в цій сфері тільки наростає.

Також вдалося ідентифікувати одну з компаній, яка точно допомагає російським терористам. Це компанія HEAD Aerospace, яка постачає росіянам дані з понад 100 китайських космічних апаратів.

Раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання товарів подвійного призначення для оборонної промисловості Росії. Тоді США закликали Китай утриматися від співпраці з ворогом та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон пригрозив санкціями проти Пекіну.

Як повідомлялося раніше, у червні генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що у 2023 році 90% імпортованої в Росію мікроелектроніки надійшло з Китаю. Ці компоненти є ключовими для виробництва далекобійних ракет.

Китай після цього виступив з критикою НАТО через заяву Північноатлантичного альянсу про те, що КНР стала вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України. Пекін надіслав НАТО ноту протесту.