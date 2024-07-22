Какой-то странный нейтралитет: Китай активно передает россиянам разведывательную информацию для войны против Украины

Военная интеграция между странами держится на высоком уровне

Китай, несмотря на свои заявления якобы о "нейтралитете", предоставляет российскому террористическому режиму разведывательную информацию из собственных спутников. Российские террористы в дальнейшем используют полученные данные в войне против Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информацию разведки США. Кроме информации о фронте в Украине, китайцы предоставляют российским террористам информацию, позволяющую мониторить размещение войск НАТО в Европе.

Издание отмечает, что военная интеграция между странами держится на высоком уровне. Кроме разведданных Россия получает от Китая микроэлектронику, оптику, топливо для ракет, сотрудничество в этой сфере только нарастает.

Также удалось идентифицировать одну из компаний, точно помогающих российским террористам. Это компания HEAD Aerospace, которая поставляет россиянам данные из более чем 100 китайских космических аппаратов.

Ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Тогда США призвали Китай воздержаться от сотрудничества с врагом и помощи в войне против Украины. Вашингтон пригрозил санкциями против Пекина.

Как сообщалось ранее, в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в 2023 году 90% импортированной в Россию микроэлектроники поступило из Китая. Эти компоненты являются ключевыми для производства дальнобойных ракет.

Китай после этого выступил с критикой НАТО из-за заявления Североатлантического альянса о том, что КНР стала решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Пекин послал НАТО ноту протеста.