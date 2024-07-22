Потери россиян на фронте снова бьют рекорды: "отличились" два вида вооружений

Украинские военные продолжают активно уничтожать вражескую технику

Благодаря героическим усилиям Сил обороны Украины российские оккупанты продолжают нести потери в военной технике. На прошлой неделе, 15-21 июля, было зафиксировано два рекорда вражеских потерь.

Об этом сообщил известный украинский блоггер Роман Шрайк. Он обнародовал статистику по уничтожению автотехники и беспилотных летательных аппаратов россиян.

Так, за прошедшую неделю оккупанты потеряли 515 единиц автомобильной техники. Кроме того, было уничтожено 327 единиц БПЛА.

Следует отметить, что, по данным Ситуационного центра Министерства обороны Украины, за прошедшую неделю (с 15 по 21 июля) Силы обороны Украины уничтожили:

личный состав — 7 470;

танки — 70;

боевые бронированные машины — 154;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 327;

артиллерийские системы — 313.

Напомним, в понедельник, 22 июля, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В разных частях города поднимался дым. Громко было в нескольких районах.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 июля после взрывов в Туапсе Ростовскую область России атаковали беспилотные летательные аппараты. Над местом прилета поднимались клубы черного дыма. Также БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске. Там начался пожар.