Потом времени не будет: ветеран рассказал, чему должен учиться каждый украинец

Чтобы не бояться неизвестности, нужно готовиться

У гражданских несколько искажено представление о войне. Большинство из них не хотят уходить в армию, потому что боятся смерти, но каждого можно мотивировать.

Такое мнение высказал ветеран "Азова" Виталий Скидан ("Бойко") в интервью под названием "На Украину напали, женщин насилуют, детей убивают, какая еще нужна мотивация служить?" — ветеран "Азова".

Он считает, что, чтобы не бояться неизвестности, нужно готовиться, но очень мало людей ходят на специальную военную подготовку.

"Пока есть время и возможность, нужно тренироваться. Есть много тренингов от бригад, от частных организаций. Начните готовиться. Хотя бы из медицины. Медицина — это база, которую должен овладеть каждый гражданин нашей страны. Это то, в чем постоянно нужно "прокачивать" свои навыки, ведь эти знания быстро забываются и в медицине постоянно появляется что-то новое. Потому нужно непрерывно учиться", — сказал он.

По его мнению, каждому уже нужно выбирать место, куда идти служить, и учиться этой специальности, чтобы не быть заброшенным в неизвестность.

"Пока есть время, нужно готовиться к боевым действиям. Потом времени не будет. Помните, что вы — ограниченно гражданские, я бы так сказал", — подытожил Скидан.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтер рассказал, что дает ему мотивацию работать для победы.