Потім часу не буде: ветеран розповів, чому має вчитися кожен українець

Щоб не боятись невідомості, треба готуватись

У цивільних дещо викривлене уявлення про війну. Більшість із них не хочуть йти у військо, тому що бояться смерті, але кожного можна мотивувати.

Таку думку висловив ветеран "Азову" Віталій Скидан ("Бойко") в інтерв'ю під назвою "На Україну напали, жінок ґвалтують, дітей вбивають, яка ще треба мотивація служити?" — ветеран "Азову".

Він вважає, що, щоб не боятись невідомості, треба готуватись, але дуже мало людей ходять на спеціальну військову підготовку.

"Доки ще є час і можливість, потрібно тренуватись. Є чимало тренінгів від бригад, від приватних організацій. Почніть готуватись. Хоча б із медицини. Медицина — це база, яку має опанувати кожен громадянин нашої країни. Це те, в чому постійно потрібно "прокачувати" свої навички, адже ці знання швидко забуваються і в галузі медицини постійно з'являється щось нове. Тому потрібно безперервно вчитись", — сказав він.

На його думку, кожному вже зараз потрібно обирати місце, куди йти служити, і навчатись цієї спеціальності, аби не бути закинутим у невідоме.

"Доки є час — потрібно готуватись до бойових дій. Потім часу не буде. Пам'ятайте, що ви — обмежено цивільні, я б так сказав", — підсумував Скидан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтер розповів, що надає йому мотивацію працювати для перемоги.