"Ми отримуємо вдячність": волонтер розповів, що надає йому мотивацію працювати для перемоги

Хоча більшість міст, де працювали волонтери, окуповано, а їхні пункти зруйновано – не можна сказати, що в їх роботі не було сенсу

Дуже багато українських волонтерів видихаються, не в останню чергу тому, що вони не отримують в обмін на свою працю позитивні відгуки та вдячність. Проте зараз це єдина мотивація, яка справді працює, щоб надавати сил далі робити усе, що потрібно для перемоги та допомоги людям.

Про це перший український волонтер, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь, Михайло Пуришев розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Смерділо спаленою шкірою: волонтер про блокаду Маріуполя, фільтраційні табори і смерті українських дітей".

"У нас інакше: ми приїжджаємо, робимо пункти незламності, бачимо радість, світлу енергію. Ми отримуємо вдячність від цивільних, від військових. Була така ситуація: у Бахмуті військовий приходив на пункт зателефонувати доньці. Пізніше вона до мене підійшла і сказала: "Останній раз бачила свого батька, коли він був у вас на пункті в Бахмуті". І я розумію, що це була їхня остання розмова", – розповів він про один з випадків.

За його словами, важко розуміти той факт, що російські терористи окупували низку міст, в тому числі Бахмут, та зруйнували пункти незламності, які побудували волонтери. Втім, неможливо сказати, що в цьому не було сенсу.

"Нам кажуть: "Ви будували пункти незламності у Бахмуті, а їх розбили – який сенс?" Але як оцінити можливість для доньки востаннє поспілкуватись із батьком?", – зазначив Пуришев.

Зазначимо, що повністю зруйновані російськими терористами міста відбудувати буде дуже складно. А відбудувати їх у тому вигляді, якими вони були до російського вторгнення – фактично вже неможливо. В тому числі мова зараз йде і про Бахмут.