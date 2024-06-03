Укр

"Мы получаем благодарность": волонтер рассказал, что дает ему мотивацию работать для победы

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Команда волонтеров Михаила Пурышева
Команда волонтеров Михаила Пурышева. Фото Михаил Пурышев, собственный архив

Хотя большинство городов, где работали волонтеры, оккупированы, а их пункты разрушены – нельзя сказать, что в их работе не было смысла

Очень многие украинские волонтеры выдыхаются, не в последнюю очередь потому, что они не получают в обмен на свой труд положительные отзывы и благодарность. Однако сейчас это единственная мотивация, которая действительно работает, чтобы давать сил дальше делать все, что нужно для победы и помощи людям.

Об этом первый украинский волонтер, прорвавшийся в осажденный российскими войсками Мариуполь, Михаил Пурышев рассказал в интервью "Телеграфу" под названием "Воняло сожженной кожей: волонтер Михаил Пурышев о блокаде Мариуполя, фильтрационных лагерях и смертях украинских детей".

"У нас иначе: мы приезжаем, делаем пункты несокрушимости, видим радость, светлую энергию. Мы получаем благодарность от гражданских, от военных. Была такая ситуация: в Бахмуте военный приходил на пункт позвонить дочери. Позже она ко мне подошла и сказала: "Последний раз видела своего отца, когда он был у вас на пункте в Бахмуте". И я понимаю, что это был их последний разговор", – рассказал он об одном из случаев.

По его словам, трудно осознать тот факт, что российские террористы оккупировали ряд городов, в том числе Бахмут, и разрушили пункты несокрушимости, построенные волонтерами. Впрочем, нельзя сказать, что в этом не было смысла.

"Нам говорят: "Вы строили пункты несокрушимости в Бахмуте, а их разбили — какой смысл?" Но как оценить возможность для дочери в последний раз пообщаться с отцом?", – отметил Пуришев.

Отметим, что полностью разрушенные российскими террористами города отстроить будет очень сложно. А отстроить их в том виде, какими они были до российского вторжения – фактически уже невозможно. В том числе речь сейчас идет и о Бахмуте.

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#Украина #Россия #Война #Бахмут