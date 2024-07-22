"Серые", кислотные дожди и не только: климатолог рассказала, как война влияет на погоду

Война влияет на погоду и климат лишь определенным образом

Военные действия в Украине могут влиять на погоду локально. Их воздействие может проявляться в зоне боевых действий или вблизи ее.

Об этом рассказывает климатолог Светлана Бойченко в материале "Телеграфа" "Сейчас в Украине рекордная жара, а чего ждать зимой? — объяснение климатолога".

По словам Светланы Бойченко, изменения погоды в основном касаются загрязнения атмосферы определенными веществами. В таких локациях могут выпадать дожди, осадки могут нести ряд загрязняющих элементов. Они могут переноситься в другие регионы — больше это происходит в восточном направлении.

Капля дождя на своем пути может захватывать загрязняющие вещества. Именно они загрязняют окружающую среду, падая на поверхность земли.

Такие осадки называют "черными" или "серыми" дождями, если там преобладают частицы от продуктов горения — это наиболее вероятно в военной зоне. Если присутствуют другие загрязняющие вещества, могут выпадать так называемые кислотные дожди, которые также очень опасны.

"Что касается существенного влияния на климат или погодные условия в целом, такого влияния нет. Может наблюдаться повышенная грозовая активность из-за ионизации атмосферы, возможно образование локального фотохимического смога. Но все это носит локальный характер", — добавила Бойченко.

Она отметила, что война может косвенно влиять на изменение климата. Это связано не столько с непосредственными боевыми действиями, сколько с общей милитаризацией.

Сейчас страны очень активно производят оружие. Это очень энергоемкий процесс, в результате которого в атмосферу может выбрасываться больше углекислого газа и других парниковых газов. Именно этот фактор усиливает изменение климата и, соответственно, атмосферный парниковый эффект дополнительными выбросами.

"То есть, хотя прямого влияния боевых действий на глобальный климат нет, косвенно военная промышленность может способствовать климатическим изменениям", — подытожила климатолог.

Ранее Светлана Бойченко рассказывала, какая погода может быть после засухи. Также она делилась, какой будет зима в Украине.