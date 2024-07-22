"Сірі", кислотні дощі і не лише: кліматолог розповіла, як війна впливає на погоду

Війна впливає на погоду та клімат лише певним чином

Військові дії в Україні можуть впливати на погоду локально. Їхній вплив може виявлятися в зоні бойових дій або поблизу неї.

Про це розповідає кліматолог Світлана Бойченко у матеріалі "Телеграфа". "Зараз в Україні рекордна спека, а чого чекати взимку? — Пояснення кліматолога".

За словами Світлани Бойченко, зміни погоди переважно стосуються забруднення атмосфери певними речовинами. У таких локаціях можуть випадати дощі, опади можуть нести низку забруднюючих елементів. Вони можуть переноситися до інших регіонів — це більше відбувається у східному напрямку.

Крапля дощу на своєму шляху може захоплювати забруднюючі речовини. Саме вони забруднюють довкілля, падаючи на поверхню землі.

Такі опади називають "чорними" або "сірими" дощами, якщо там переважають частки від продуктів горіння — це найімовірніше у військовій зоні. Якщо є інші забруднюючі речовини, можуть випадати так звані кислотні дощі, які також дуже небезпечні.

"Що стосується суттєвого впливу на клімат чи погодні умови в цілому, такого впливу немає. Може спостерігатися підвищена грозова активність через іонізацію атмосфери, можливе утворення локального фотохімічного смогу. Але все це має локальний характер", — додала Бойченко.

Вона наголосила, що війна може опосередковано впливати на зміну клімату. Це пов’язано не так з безпосередніми бойовими діями, як із загальною мілітаризацією.

Наразі країни дуже активно виробляють зброю. Це дуже енергомісткий процес, внаслідок якого в атмосферу може викидатися більше вуглекислого газу та інших парникових газів. Саме цей фактор посилює зміну клімату та, відповідно, атмосферний парниковий ефект додатковими викидами.

"Тобто, хоча прямого впливу бойових дій на глобальний клімат немає, побічно військова промисловість може сприяти кліматичним змінам", — підсумувала кліматолог.

Раніше Світлана Бойченко розповідала, яка погода може бути після посухи. Також вона ділилася, якою буде зима в Україні.