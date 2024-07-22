Втрати росіян на фронті знову б'ють рекорди: "відзначились" два види озброєнь

Українські військові продовжують активно знищувати ворожу техніку

Завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України російські окупанти продовжують зазнавати втрат у військовій техніці. Минулого тижня, 15-21 липня, було зафіксовано два рекорди ворожих втрат.

Про це повідомив відомий український блогер Роман Шрайк. Він оприлюднив статистику зі знищення автотехніки та безпілотних літальних апаратів росіян.

Так, за минулий тиждень окупанти втратили 515 одиниць автомобільної техніки. Крім того, було знищено 327 одиниць БПЛА.

Варто зазначити, що, за даними Ситуаційного центру Міністерства оборони України, за минулий тиждень (з 15 по 21 липня) Сили оборони України знищили:

особовий склад — 7 470;

танки — 70;

бойові броньовані машини — 154;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 327;

артилерійські системи — 313.

Нагадаємо, у понеділок, 22 липня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. У різних частинах міста здіймався дим. Гучно було у кількох районах.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 липня після вибухів у Туапсе Ростовську область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Над місцем прильоту піднімались клуби чорного диму. Також БПЛА вдарили по військовому летовищу в Морозівську. Там почалася пожежа.