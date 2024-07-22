В окупованому Донецьку лунали вибухи: є приліт та жертви (перші відео та фото)

У мережі з’явилися перші фото та відео

У понеділок, 22 липня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. У різних частинах міста здіймається дим. Гучно було у кількох районах міста.

Про те, що сталося, повідомив український журналіст Денис Казанський. Відео із місця подій він опублікував у своєму Telegram.

"Прильоти Донецьком. У різних частинах міста піднімається дим", — написав він.

Один із місцевих пабліків уточнив, що вибухи пролунали у Київському районі міста.

Зазначається, що внаслідок прильоту є загиблі. "Внаслідок обстрілу Київського району Донецька загинула жінка", — йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що є ушкодження і в Калінінському районі міста. В одній із шкіл вилетіли віконні рами.

Українська сторона не коментувала подію.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 липня після вибухів у Туапсі Ростовську область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Над місцем прильоту піднімаються клуби чорного диму. Згідно з інформацією паблика, БПЛА вдарили по військовому летовищу в Морозівську. Там почалася пожежа.