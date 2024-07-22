В окупованому Донецьку лунали вибухи: є приліт та жертви (перші відео та фото)
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У мережі з’явилися перші фото та відео
У понеділок, 22 липня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. У різних частинах міста здіймається дим. Гучно було у кількох районах міста.
Про те, що сталося, повідомив український журналіст Денис Казанський. Відео із місця подій він опублікував у своєму Telegram.
"Прильоти Донецьком. У різних частинах міста піднімається дим", — написав він.
Один із місцевих пабліків уточнив, що вибухи пролунали у Київському районі міста.
Зазначається, що внаслідок прильоту є загиблі. "Внаслідок обстрілу Київського району Донецька загинула жінка", — йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що є ушкодження і в Калінінському районі міста. В одній із шкіл вилетіли віконні рами.
Українська сторона не коментувала подію.
Раніше "Телеграф" писав, що 22 липня після вибухів у Туапсі Ростовську область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Над місцем прильоту піднімаються клуби чорного диму. Згідно з інформацією паблика, БПЛА вдарили по військовому летовищу в Морозівську. Там почалася пожежа.