Ракетна небезпека та вибухи: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, що відомо

Українців закликали бути у безпечних місцях

У понеділок, 22 липня, в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Ракетна загроза фіксувалась для північних та східних регіонів.

Про це повідомляли Повітряні Сили України (ПС). Над Сумщиною було зафіксовано розвідувальний дрон.

"Київська, Чернігівська області — ракетна небезпека!" — написали у ПС.

10:15 - відбій повітряної тривоги в усіх областях, окрім Харківської, Донецької, Луганської та Криму.

10:05 — відбій тривоги у Чернігівській, Сумській областях.

10:02 — на Одещині пролунали вибухи. Над містом здійнявся стовп диму.

9:59 — ракета у напрямку Одеси.

9:57 — повітряна тривога поширилась на Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Кіровоградську області.

За даними Повітряних Сил, є загроза пусків з балістичного озброєння з Криму.

9:53 — відбій тривоги у Києві та області.

9:33 — за даними моніторів, біля Конотопу пролунали вибухи. "Конотоп (Сyмщина) — працює ППО", — йшлось у повідомлені.

Нагадаємо, що вранці 22 липня Росію атакували десятки БПЛА. Вибухи прогриміли у кількох областях. Дрони вдарили по військовому аеродрому в Морозовську. Там почалася пожежа.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни атакували Київ новим дроном. Його уламки було зафіксовано після збиття.