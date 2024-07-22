Ракетная опасность и взрывы: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, что известно

Украинцев призывали быть в безопасных местах

В понедельник, 22 июля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Ракетная угроза фиксировалась для северных и восточных регионов.

Об этом сообщали Воздушные Силы Украины (ВС). Над Сумской областью был зафиксирован разведывательный дрон.

"Киевская, Черниговская области — ракетная опасность!" – написали в ПС.

10:15 – отбой воздушной тревоги во всех областях, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской и Крыма.

10:05 — отбой тревоги в Черниговской, Сумской областях.

10:02 — в Одесской области прогремели взрывы. Над городом поднялся столб дыма.

9:59 — ракета в направлении Одессы.

9:57 – воздушная тревога распространилась на Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

По данным Воздушных Сил, существует угроза пусков с баллистического вооружения с Крыма.

9:53 — отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

9:33 — по данным мониторов, возле Конотопа раздались взрывы. "Конотоп (Сyмщина) — работает ПВО", — говорилось в сообщении.

Напомним, что утром 22 июля Россию атаковали десятки БПЛА. Взрывы прогремели в нескольких областях. Дроны ударили по военному аэродрому в Морозовске. Там начался пожар.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне атаковали Киев новым дроном. Его обломки были зафиксированы после сбития.