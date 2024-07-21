Ранок почнеться з вибухів? РФ могла випустити по Україні ракети, що відомо

Була загроза пусків Х-101/555

У неділю, 21 липня, після зльоту двох винищувачів РФ Ту-95МС, нібито було зафіксовано пуски ракет. Вони повинні були бути біля кордонів України приблизно о 9:30 — 10:30.

Про це писали моніторингові чати. Зазначається, що російські Ту-95 вилетіли з аеродрому Енгельс о 8:40.

Водночас Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Чернігівської, Сумської, Полтавської областей. У чатах додали, що РФ нібито випустила ракети Х-101/555.

09:39 — ПС написали про відбій небезпеки для вищевказаних областей. Зазначається у моніторах, що була імітація пусків.

Водночас тривога у Харківській, Донецькій та Луганській областях і у Криму триває. Є загроза застосування балістичного озброєння.

09:23 — відбій тривоги у Чернігівській області.

Проте також зазначається, що ніби інформація про пуски не підтверджується. Очікуємо на відбої за відсутності загроз.

Нагадаємо, що вночі 21 липня Україну атакували десятки "Шахедів". Звуки вибухів чули у Дніпропетровській та Полтавській областях, у Києві та Київській області, а також Чернігові. У Запоріжжі чули роботу ППО. Близько 30 "Шахедів" рухалось над Україною з різних напрямків.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський показав фото наслідків ракетного удару по Миколаєву. Терористи поцілили у дитячий майданчик поблизу з багатоповерховим житловим будинком.