Утро начнется со взрывов? РФ могла выпустить по Украине ракеты, что известно

Была угроза пусков Х-101/555

В воскресенье, 21 июля, после взлета двух истребителей РФ Ту-95МС, якобы были зафиксированы пуски ракет. Они должны были быть у границ Украины примерно в 9:30 — 10:30.

Об этом пишали мониторинговые чаты. Отмечается, что российские Ту-95 вылетели из аэродрома Энгельс в 8:40.

В то же время Воздушные Силы Украины сообщали о ракетной опасности для Черниговской, Сумской, Полтавской областей. В чатах добавляли, что РФ якобы выпустила ракеты Х-101/555.

09:39 — ВС написали об отбое опасности для вышеуказанных областей. Указывается в мониторах, что была имитация пусков.

В то же время, тревога в Харьковской, Донецкой и Луганской областях и в Крыму продолжается. Есть угроза применения баллистического вооружения.

09:23 — отбой тревоги в Черниговской области.

Однако также отмечается, что информация о пусках не подтверждается. Ожидаем отбои при отсутствии угроз.

Напомним, что ночью 21 июля Украину атаковали десятки "Шахедов". Звуки взрывов слышали в Днепропетровской и Полтавской областях, Киеве и Киевской области, а также Чернигове. В Запорожье слышали работу ПВО. Около 30 "Шахедов" двигалось над Украиной по разным направлениям.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский показал фото последствий ракетного удара по Николаеву. Террористы попали в детскую площадку возле многоэтажного жилого дома.