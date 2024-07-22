В оккупированном Донецке раздавались взрывы: есть прилет и жертвы (первые видео и фото)

В сети появились первые фото и видео

В понедельник, 22 июля, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В разных частях города поднимается дым. Громко было в нескольких районах города.

О произошедшем сообщил украинский журналист Денис Казанский. Видео с места событий он опубликовал в своем Telegram.

"Прилеты по Донецку. В разных частях города поднимается дым", — написал он.

Один из местных пабликов уточнил, что взрывы прогремели в Киевском районе города.

Отмечается, что в результате прилета есть погибшие. "В результате обстрела Киевского района Донецка погибла женщина", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что есть повреждения и в Калининском районе города. В одной из школ вылетели оконные рамы.

Украинская сторона не комментировала произошедшее.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 июля после взрывов в Туапсе, Ростовскую область России атаковали беспилотные летательные аппараты. Над местом прилета поднимаются клубы черного дыма. Согласно информации паблика, БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске. Там начался пожар.