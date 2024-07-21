Из добровольцев — в Герои Украины: как боец ВСУ уничтожил десант врага и захватил "черных гусар" в БТРе

В октябре 2023-го Иван Черный автоматом и гранатами самостоятельно подавил огневое сопротивление и уничтожил вражескую десантную группу

Старший солдат Иван Черный возвращается в расположение своего подразделения на Донбассе уже в новом статусе, в звании Героя Украины. 15 июля, в День Украинской Государственности, он получил высшую награду — орден "Золотая Звезда" — из рук президента Владимира Зеленского. Автомобиль бойца то и дело попадает в "мертвые" зоны, поэтому разговор героя с "Телеграфом" часто прерывается.

Промах с трех метров

— Да ничего не изменилось в моей жизни после этого, – говорит Иван Черный, и я чувствую, что он улыбается. — Разве что жизнь стал больше ценить. Потому что на войне постоянно смотришь в глаза смерти. А серьезности точно не прибавилось.

Я слышу: водитель тоже смеется, когда Иван рассказывает о том, как заставил раздетого пленного орка "добывать" ему орден.

— 19—20 октября прошлого года был один из самых больших штурмов врага наших позиций в Авдеевке. Наша 116-я бригада теробороны находилась там почти постоянно, выполняя различные задачи. Утром 19-го в посадку, где мы удерживали позиции, от террикона заехало 10 единиц вражеской техники: танки, БМП. Плюс пехота. Для понимания: каждая единица техники – это минимум 10 человек: штурмовики сидели и внутри, и сверху… А у нас было 13 или 14 бойцов.

Бой продолжался практически целый день. Часть вражеской техники уничтожили наша артиллерия и дроны, три подорвались на минах. Таким образом, продвижение врага удалось остановить. После чего мы получили задание восстановить минную полосу, то есть поставить на разминированных врагом участках новые препятствия, чтобы он не проехал. Потому что иначе результат столкновения был бы очевидным — живыми оттуда мы бы не вышли.

В тот момент я служил сапером в инженерной роте и был единственным, кто мог минировать территорию. Правда, у меня было два помощника — помогали носить мины. Надо было выбежать из посадки в открытое поле, установить мину, ежесекундно рискуя попасть под стрелковый огонь, вернуться назад и снова повторить то же самое.

Кстати, кратчайшая дистанция до позиций врага была метров 20. Мы видели тех, кто стоит против нас, и я даже предложил им сдаться в плен. Они меня послали.

Стало ясно, что выполнить задачу в этой ситуации невозможно, даже если бы товарищи прикрывали меня огнем. Ждать поддержки времени не было. Надо было действовать здесь и сейчас. Другого выхода просто не существовало.

Ближе к ночи у Ивана возникла идея отвлечь внимание россиян, которые имели более выгодные позиции, и неожиданно заскочить им в спину. Обсудил план с побратимами, посоветовался с командиром с позывным "Василек". Он поддержал идею. И уже с утра план был успешно реализован.

Иван Черный: "Сегодня нужно быть универсальным солдатом"

Иван так просто произносит "план был успешно реализован", что вроде бы сходил на прогулку. На самом деле он чудом остался жив во время этой операции. Просто стрелявший в него с трех метров российский солдат промахнулся.

А было так. Когда рассветало, Иван Черный попросил аэроразведчиков, чтобы они дроном подлетели максимально быстро и максимально низко опустились на краю позиций врага. Это была чистая авантюра, признается, расчет на то, что противник просто переключит внимание на дрон, а он тем временем попытается его уничтожить.

— Я был уверен, что все получится и что все будет хорошо. Попробовал, и у меня это вышло! Правду говорят: кто не рискует, не пьет шампанского.

Хотя идея с дроном оказалась плохая — россияне не очень на нем зацикливались, а меня заметили практически сразу и открыли огонь. И все же мне повезло. Трех противников я уничтожил буквально с двух шагов. Среди убитых мной был и снайпер — в подтверждение ликвидации я забрал его документы.

— Вы успели о чем-то подумать, увидев наведенное на вас оружие противника?

— Нет. Я его вообще не видел. И не слышал – после контузий теряешь остроту слуха. К тому же звуки сбоку и еще в условиях интенсивности боя почти не воспринимаются. В этот момент все делалось на адреналине. То, что стреляли в меня, я заметил только на видео, которое снимали наши ребята. Сначала я выстрелил в крайнего от меня противника и переключился на других. А в этот момент он выпустил в меня пулю из АК-74. Не попал. Я дал очередь по нему. Он не одну пулю получил.

— Враг был плохо экипирован?

— Нет, у россиян хорошая экипировка, но бронежилет не всегда защищает.

Когда у Ивана кончились патроны, он бросил гранату, а сам тем временем спрятался в воронку, чтобы перезарядить автомат.

Последнего из живых окупантов ему помог ликвидировать побратим.

Сам Иван Черный вышел из боя без единой царапины. В общей сложности в одном том бою он уложил девять врагов. Это официально. Неофициально – больше.

Войско, которого не было

Кроме того, старший солдат Черный взял пятерых в плен. Сначала одного, а тот голым помог задержать еще четырех.

— Что поделаешь? Такая война, – улыбается Иван. — На ней не обязательно идти в лобовую атаку и размахивать саблей. Часто приходится применять хитрость. Рассказать, как зек из Самары вывел меня на боевиков одной из частей "Шторм-Z"?

— Конечно! Любопытно!

— Когда бой кончился, я под прикрытием товарища проводил зачистку территории у разбитой техники и заметил живого противника, который там скрывался. Тот бросил оружие, поэтому его удалось взять в плен без единого выстрела. Побратимы помогли доставить пленного на нашу позицию.

Так мы узнали от этого 32-летнего зека из Самары, который отсидел на зоне 16 лет, что против нашего подразделения воюют "черные гусары" — 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая получила звание гвардейской в мае 2022-го после издевательств над людьми в Киевской области и штурма Чернигова. По сути, остатки вагнеровцев.

Я двое суток не спал, был очень уставшим, и мне было не до сантиментов. Поэтому, несмотря на холод, приказал зеку раздеться до трусов.

— Зачем?

— Во-первых, никто его не просил сюда приходить. Во-вторых, у него были заточки даже в подошве обуви. Связали руки. И приказали идти к российскому БТРу, который стоял метрах в двухстах от нашей лесополосы. Хотели затрофеить.

— Но зачем вы его брали с собой?

— Он дал нам показания, что БТР охраняет один человек. И если он начнет сопротивляться, наш пленный мог бы уговорить его сдаться в плен или просто не вести огонь. Но в бронемашине, как оказалось, прятались четверо.

— И вы снова оказались один на один с превосходящей силой противника?

— Кроме пленного, я взял с собой еще одного бойца, который умел ездить на БТРе. Я пошел впереди, позади меня на расстоянии нескольких метров — полуголый пленный, который находился под прицелом нашего бойца, чтобы он, случаем, не развязал руки и не подобрал какое-нибудь оружие с земли, потому что там его было много…

Я постучал в броню. Изнутри послышались голоса. Стало ясно, что там несколько человек, а не один. Я сразу же начал импровизировать, отдавая приказы воображаемой команде: "Вы заходите справа! Вы слева заходите!" А находившимся в БТРе ничего не видно. Короче, они оставили оружие и выполнили команду сдаться в плен. Я вам не могу передать, какой у них был шок, когда они увидели только двух украинских бойцов и своего зека в одних трусах.

— Это тоже зеки были?

— Один был. В общем, серьезная такая команда. Те же "вагнеры", которые только назывались по-другому — бригада "Шторм -Z". Ну, и экипировка, вооружение было уже у них лучше. Если Бахмут они брали преимущественно "мясными штурмами", то на Авдеевку шли более технически подготовленными.

А БТР, который охраняли "черные гусары", оказался непригодным к использованию.

Захваченных в плен бойцы доставили на эвакопункт. Тому, который ходил голым, нашли какие-то подштанники, дали какую-то рубашку и что-то на ноги. Медичка, оказывавшая им помощь, была очень удивлена: "Где вы их столько наловили?"

– Да их здесь много бегает! – ответил ей Иван с юмором. И отправился отсыпаться. А пленные пошли в обменный фонд. Перед этим сдав место дислокации техники своей бригады, по которой впоследствии изрядно прилетело от ВСУ.

После успешного выполнения задания Иван Черный получил видео, на котором главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично поблагодарил его за проявленный героизм. А уже 25 октября представил к званию Героя Украины.

25 октября 2023 года старший солдат Иван Черный был представлен к званию Героя Украины

Война – это не только из автомата стрелять

25-летний Иван Черный на военной службе с начала полномасштабной войны. Простой парень из села Великая Рублевка на Котелевщине признается, что даже в армию не хотел идти. Свою жизнь мечтал связать с футболом, поэтому семь лет учился в Полтавской школе-интернате. Но спортивная карьера не сложилась, и он после школы уехал на заработки в Польшу. Работал на заводе во Вроцлаве, вырос от рабочего до мастера. Продолжал играть в любительский футбол.

24 февраля 2022 года срочно приехал в Украину, потому что, говорит, не хотел быть сторонним наблюдателем нового витка войны. Однако в территориальном центре комплектования, поскольку у него не было опыта военной службы, ему сказали ждать. Терпения юноши хватило на две недели, после чего с товарищем записался в 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

— Мы стояли в Полтаве в то время, когда освобождали Харьковщину, Херсон… А мы были вне этого исторического процесса и очень об этом сожалели, — рассказывает Иван. — Хотелось чем-то помогать ребятам, хоть боекомплекты разгружать. Но, как говорил мой добрый знакомый: "Всему свое время". И вот оно пришло.

Зато у меня и у моих побратимов было достаточно времени для военного самосовершенствования. Люди с боевым опытом учили нас правильно двигаться, обращаться с оружием — перезаряжать его в разных положениях и разными способами. Мне все это было интересно, это моя жизнь.

Много времени уделял самоподготовке: бег утром, тренировка в течение дня, стрельбы на полигоне…

А потом, в январе 23-го, нас срочно перебросили на Донбасс, — рассказывает молодой человек.

Первый бой Иван Черный принял в Парасковиевке недалеко от Бахмута. На тот момент село было очень важно для наших Сил обороны, ведь за ним походила дорога на Бахмут. И очень важно было держать его под контролем.

Село находилось в "серой" зоне. Группа заезжала по дороге, которую прострелева вражеский танк. Залетели быстро и едва успели выскочить из брони, когда попали под минометный обстрел.

Их группе нужно было пройти шесть пятиэтажек, чтобы добраться до позиции. Проходили этот участок три часа. В небе висел вражеский дрон, корректировал обстрелы, а воины передвигались поочередно, перебегая от подъезда к подъезду.

— С того момента я понял, что такое "ноль" и что такое вообще война. Впервые увидел врага вживую, и это были наемники "Вагнера", — вспоминает солдат. — Ту позицию мы с побратимами удерживали 12 дней. Держались благодаря шуткам и дружбе. Никто не ныл, сопли не распускал, все просто делали свою работу. Вышли без ранений. Контузий тогда никто не считал. На то, что тошнило и болела голова, не обращали внимания. Командование поблагодарило, что хорошо выполнили задачу.

15 июля 2024 года Иван Черный получил награду из рук президента Владимира Зеленского

Награда Ивана Черного

А сам герой благодарит всех, кто был рядом с ним в боях, кто сейчас выполняет боевые задачи, отражает вражеские штурмы и атаки по всей линии фронта…

— Все мы делаем большое дело, — подчеркивает Иван. — Поэтому, думаю, таких историй, как я вам рассказал, очень много разных. У нас очень крутые ребята воюют. Всех их уважаю.

После полученных контузий, травм и ранений у Ивана есть проблемы с кровяным давлением. Однажды оно подскочило так, что его обязаны были эвакуировать с позиции. Потребовалась психологическая реабилитация. ВВК дала заключение о его ограниченной пригодности к службе в военное время.

— За два года я освоил несколько военных специальностей: сапера, минера, стрелка, пилота на дронах, — говорит он. — Сегодня нужно быть универсальным солдатом. Война – это не только из автомата стрелять. Война – это все. Совершенно все.

Иван даже не сомневается, что сможет быть и дальше максимально эффективным в армии. Уверен, что в его случае можно совместить лечение и службу. Потому что война, к сожалению, не заканчивается. А людей в армии не хватает. Как и оружия… Поэтому эти позиции нужно максимально усиливать.

Фото предоставлены Иваном Черным