"Белые ангелы" для раненых бойцов: на Полтавщине делают уникальные инструменты для удаления пуль

Волонтеры из Кременчуга посодействовали проведению тысяч успешных операций по извлечению осколков

"Волонтерский штаб обороны Кременчуга" стал крупнейшим производителем мощнейших в мире магнитных экстракторов, которые безвозмездно передает военным и гражданским медикам, а также ГСЧС. Такие инструменты позволяют врачам вынимать пули и осколки боеприпасов не только из-под кожи и костей, но и из внутренних органов.

О работе волонтеров "Телеграфу" рассказал глава добровольческой организации Олег Быков.

Трудная работа для "Прометея"

"Минно-взрывная травма… Осколок попал в правые отделы сердца. Из приемного отделения пациента сразу доставили в операционную. Решили обойтись "малой кровью" и попытаться удалить осколок вслепую, под рентгеном, с помощью магнита. Если бы не вышло, пришлось бы подключать аппарат искусственного кровообращения, возможно, останавливать сердце. Все вышло с вашим экстрактором. Очень вам благодарны".

"С помощью этих небольших инструментов мы максимально избавляем наших ребят от металла в их телах".

"Спасибо, без ваших магнитов не обходится почти ни одно удаление осколков. Не понимаю, как мы раньше без них работали?"

Подобных отзывов руководитель "Волонтерского штаба обороны Кременчуга" Олег Быков получает очень много. Как от медиков, работающих в прифронтовых стабилизационных пунктах, так и от специалистов военных госпиталей и от светил хирургии из Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского, Института сердца Минздрава Украины, который возглавляет знаменитый кардиохирург Борис Тодуров.

Экстракторы — компактные инструменты с магнитными насадками, которые производят в Кременчуге Полтавской области, позволяют врачам без лишних сложностей извлекать пули и осколки боеприпасов не только из мягких тканей и костей, но и из сердца, легких, печени.

— На днях хирурги из больницы Мечникова в Днепре с помощью наших магнитных инструментов достали из виска раненого гигантский осколок (сантиметра три), который застрял в мозгу на глубине до шести сантиметров, — рассказывает Олег Быков. — Вообще фото и видео операций, которые мы получаем от хирургов, пересматриваем всей командой по нескольку раз. Восхищаемся профессионализмом наших врачей, их филигранной работой и в то же время заряжаемся новой энергией. Это стимулирует двигаться дальше. Поэтому мы постоянно совершенствуем свои изделия, расширяем их ассортимент.

Этот обломок недавно вытащили из виска военного

Олег – по специальности юрист, работал адвокатом. С начала полномасштабного вторжения практически полностью переключился на волонтерство и благодаря своим организаторским способностям буквально в первые месяцы сумел наладить полный цикл производства магнитных экстракторов ручной сборки в больших масштабах.

— Более 80 процентов ранений на поле боя в современной войне вызывают осколки, которые образуются при взрывах снарядов, мин, гранат и других боеприпасов, — объясняет мужчина. — Самые опасные из них блуждающие осколки. Но благодаря нашим изделиям их легко обнаружить в теле раненого и удалить. Еще недавно врачи даже не брались за большинство мелких осколков или за сложные случаи, когда был трудный доступ к инородному телу или существовал риск повредить важные кровеносные сосуды. И люди носили в себе мины замедленного действия. Теперь таких точно будет гораздо меньше!

Поскольку осколки разные по величине и глубине проникновения, то "Волонтерский штаб обороны Кременчуга" производит и разные виды приборов.

Если осколок или пуля застревают в мягких или костных тканях на глубине до 5—6 сантиметров, то их достаточно легко достают магнитным экстрактором "Эдельвейс № 52" через раневой канал под местным наркозом. "Эдельвейс" имеет две короткие насадки, одна из которых ищет металл, а другая — извлекает. Его конструкция благодаря обратной связи с врачами-практиками выдержала уже несколько усовершенствований. Сейчас разработчики экспериментируют с нержавеющими металлами основы инструментов — ищут, какой лучше пропускает магнитную силу.

Другой вид магнитного экстрактора – с удлиненной, 45-сантиметровой насадкой – называется "Белый ангел". Им пользуются все хирурги: кардио-, торакальные, абдоминальные. Проводят инструмент через лапароскопический порт, добираясь до места повреждения, и извлекают все лишнее, что притягивается к магниту.

Хирурги пользуются "Белым ангелом" – магнитным экстрактором с удлиненной насадкой

А недавно волонтерский штаб представил новую усовершенствованную разработку — экстрактор "Прометей". Его особенность в том, что у него мощная конусообразная магнитная насадка, а значит, она имеет бо́льшую площадь притягивания металла. Еще одна особенность "Прометея" – его рабочая поверхность изготовлена исключительно из полимера, а не из металла, как другие.

Вооруженные экстракторами медики после эвакуации раненого с поля боя или из района обстрела могут вытаскивать осколки в полевых условиях. При использовании этих инструментов сокращается время операции, уменьшается травмирование, а выздоровление проходит гораздо быстрее.

Китайские магниты лучше европейских

— Мы ничего не придумывали, — говорит Олег Быков. — Идея же не нова. Первый экстрактор, который начали применять в офтальмологии, был изготовлен еще в XIX веке в Великобритании. Магниты при оперативных вмешательствах применяли во время Первой и Второй мировых войн. Экстракторы есть даже в стандартах НАТО при оказании медицинской помощи раненым.

Когда-то в небольших количествах их производили в Харькове по заказу военно-медицинского клинического центра Северного региона. Мы же сегодня стали самым крупным производителем самых мощных в мире магнитных экстракторов. Собрали все наработки, весь опыт по этим технологиям, и сделали свое, лучшее — самое качественное и дешевое.

А главное – все свои разработки мы передаем военным и гражданским медикам, а также службе ГСЧС, безвозмездно. Мы те волонтеры, которые не просят денег у одних, чтобы на них что-то приобрести и отдать другим.

Основной элемент экстракторов, их "сердце" — мощный неодимовый магнит — кременчугские волонтеры заказывают в Китае. В отличие от такого же, добытого в Европе, он более качественный и более дешевый. Закупке этого редкоземельного металла содействует даже государственный секретарь посольства Украины в КНР Ирина Величко.

— С Ириной мы никогда не виделись, но я с ней постоянно на связи, — говорит Олег. — Звоню, когда необходимо заказать магниты с определенными характеристиками, по нашим чертежам. И она включается в переговоры с изготовителями. Этот процесс может длиться долго. Зато мы получаем не ширпотреб, а индивидуальные заказы.

В разработке и изготовлении магнитных скальпелей, как еще называют экстракторы, задействованы многие люди и организации: киевская IT-компания, специалисты из Харькова, из Светловодска Кировоградской области, Кременчуга. Кто обеспечивает производство металлом, кто — медицинскими полимерами, кто складывает все детали вместе на станках с числовым программным управлением и наносит гравировку. На всех волонтерских изделиях, кстати, выгравировано "Не для продажи". Это лейбл производителя.

В команде также есть два технолога, экспериментирующих с усовершенствованием изделий.

О том, откуда берутся средства на изготовление столь необходимых в условиях войны приборов, Олег не говорит. Не скрывает, что себестоимость комплекта из трех инструментов составляет около 10 тысяч гривен. Но сразу же подчеркивает:

— Мы не делаем на этом бизнес. Это моя миссия и миссия тех, кто рядом со мной. Продавать товар по себестоимости, как некоторые волонтеры это делают, не в наших правилах. Мы хотим одного: чтобы о кременчугских экстракторах знало как можно больше спасателей и чтобы они как можно активнее применяли их на практике. Ведь речь идет о сохранении здоровья и жизни украинцев. Нас не так много. И мы должны заботиться друг о друге.

С помощью магнитных инструментов медики могут вытаскивать осколки даже в полевых условиях

Команда Олега Быкова не устает развозить и рассылать свои изделия по линии фронта. У нее есть бусик, так он за восемь месяцев намотал уже 50 тысяч километров! Побывал в 600 пунктах с гуманитарным грузом. В общей сложности команда передала медикам уже более 1000 приборов.

— Как долго они служат? Можно ли их стерилизовать? — интересуюсь у своего собеседника.

— Да, они поддаются стерилизации формалином, но не в автоклаве. Трудно сказать о каком-то сроке службы, потому что мы этого не исследовали. Зачастую инструменты просто разбиваются. Но я наверняка знаю, что главный травматолог ЮЖД, доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, врач-ортопед высшей категории Борис Введенский с помощью наших устройств провел около полутора тысяч успешных операций по извлечению пуль и осколков.

— Сколько времени нужно на изготовление экстрактора?

— Мы производим партиями не менее сотни штук, и на это уходит несколько недель.

— Работаете с колес?

— Нет, у нас всегда есть определенный запас, чтобы в случае острой необходимости мы могли поскорее доставить инструменты адресату. Кстати, сейчас отправлю набор в Одессу. Там хирург одной из клиник некоторое время брал взаймы экстрактор у своего коллеги, но тому это надоело, и он просто дал номер моего телефона со словами: "Звони Быкову и заказывай себе".

— Другие медики тоже могут обращаться к вам в случае необходимости?

— Конечно. Записывайте номер! (067) 971-60-06. Связаться со мной можно также через Telegram https://t.me/oleg_bykovkremen.

Фото, видео предоставлены Олегом Быковым