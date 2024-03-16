"Білі янголи" для поранених бійців: на Полтавщині роблять унікальні інструменти для вилучення куль

Волонтери з Кременчука посприяли проведенню тисяч успішних операцій з вилучення уламків

"Волонтерський штаб оборони Кременчука" став найбільшим виробником найпотужніших у світі магнітних екстракторів, які безоплатно передає військовим і цивільним медикам, а також ДСНС. Такі інструменти дозволяють лікарям виймати кулі та уламки боєприпасів не лише з-під шкіри та з кісток, а й з внутрішніх органів.

Про роботу волонтерів "Телеграфу" розповів голова добровільної організації Олег Биков.

Важка робота для "Прометея"

"Мінно-вибухова травма… Уламок потрапив до правих відділів серця. З приймального відділення пацієнта відразу доправили до операційної. Вирішили обійтися "малою кров’ю" та спробувати видалити уламок наосліп, під рентгеном, за допомогою магніту. Якби не вийшло, то довелося б підключати апарат штучного кровообігу, можливо, зупиняти серце. Все вийшло з вашим екстрактором. Дуже вам вдячні".

"За допомогою цих невеликих інструментів ми максимально позбавляємо наших хлопців металу в їхніх тілах".

"Дякуємо, без ваших магнітів не обходиться майже жодне видалення уламків. Не розумію, як ми раніше без них працювали?"

Подібних відгуків керівник "Волонтерського штабу оборони Кременчука" Олег Биков отримує дуже багато. Як від медиків, що працюють у прифронтових стабілізаційних пунктах, так і від спеціалістів військових шпиталів, і від світил хірургії з Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова, Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Інституту серця МОЗ України, який очолює знаменитий кардіохірург Борис Тодуров.

Екстрактори — компактні інструменти з магнітними насадками, які виготовляють у Кременчуці Полтавської області, дозволяють лікарям без зайвих ускладнень витягувати кулі та уламки боєприпасів не лише з м’яких тканин та кісток, а й із серця, легень, печінки.

— Днями хірурги з лікарні Мечникова у Дніпрі за допомогою наших магнітних інструментів дістали зі скроні пораненого велетенський уламок (сантиметрів зо три), який застряг у мозку на глибині до шести сантиметрів, — розповідає Олег Биков. — Загалом фото та відео операцій, які ми отримуємо від хірургів, передивляємося всією командою по кілька разів. Захоплюємося фаховістю наших лікарів, їхньою філігранною роботою і водночас заряджаємося новою енергією. Це стимулює рухатися далі. Тому ми весь час удосконалюємо свої вироби, розширюємо їхній асортимент.

Цей уламок нещодавно витягнули зі скроні військового

Олег — за фахом юрист, працював адвокатом. З початку повномасштабного вторгнення практично повністю переключився на волонтерство й завдяки своїм організаторським здібностям буквально в перші місяці зумів налагодити повний цикл виробництва магнітних екстракторів ручного складання у великих масштабах.

— Понад 80 відсотків поранень на полі бою в сучасній війні спричиняють уламки, що утворюються при вибухах снарядів, мін, гранат та інших боєприпасів, — пояснює чоловік. — Найнебезпечніші з них осколки-блукачі. Але завдяки нашим виробам їх легко виявити в тілі пораненого і вилучити. Ще донедавна лікарі навіть не бралися за більшість дрібних уламків чи за складні випадки, коли був важкий доступ до чужорідного тіла або існував ризик пошкодити важливі кровоносні судини. І люди носили в собі міни уповільненої дії. Тепер таких точно буде набагато менше!

Оскільки уламки різні за величиною та глибиною проникнення, то "Волонтерський штаб оборони Кременчука" виробляє й різні види приладів.

Якщо уламок чи куля застрягають у м’яких або кісткових тканинах на глибині до 5—6 сантиметрів, то їх досить легко дістають магнітним екстрактором "Едельвейс № 52" через раневий канал під місцевим наркозом. "Едельвейс" має дві короткі насадки, одна з яких шукає метал, а друга витягує. Його конструкція завдяки зворотному зв’язку з лікарями-практиками витримала вже кілька удосконалень. Нині розробники експериментують з неіржавіючими металами основи інструментів — шукають, який краще пропускає магнітну силу.

Інший вид магнітного екстрактора — з подовженою, 45-сантиметровою насадкою — називається "Білий янгол". Ним користуються всі хірурги: кардіо-, торакальні, абдомінальні. Проводять інструмент через лапароскопічний порт, добираючись до місця ушкодження, і витягують все зайве, що пристає до магніта.

Хірурги користуються "Білим янголом" - магнітним екстрактором з подовженою насадкою

А нещодавно волонтерський штаб презентував нову удосконалену розробку — екстрактор "Прометей". Його особливість у тому, що він має конусоподібну потужну магнітну насадку, а отже вона має більшу площу притягування металу. Ще одна особливість "Прометея" — його робоча поверхня виготовлена лише з полімеру, а не з металу, як інші.

Озброєні екстракторами медики після евакуації пораненого з поля бою чи району обстрілу можуть витягувати уламки у польових умовах. При використанні цих інструментів скорочується час операції, зменшується травмування, а одужання проходить набагато швидше.

Китайські магніти — кращі за європейські

— Ми нічого не вигадували, — каже Олег Биков. — Ідея ж не нова. Перший екстрактор, який почали застосовувати в офтальмології, був виготовлений ще в XIX столітті у Великій Британії. Магніти під час оперативних втручань застосовували під час Першої та Другої світових воєн. Екстрактори є навіть у стандартах НАТО при наданні медичної допомоги пораненим.

Колись у невеликих кількостях їх виготовляли в Харкові на замовлення військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Ми ж сьогодні стали найбільшим виробником найпотужніших у світі магнітних екстракторів. Зібрали всі напрацювання, весь досвід з цих технологій, і зробили своє, найкраще — найякісніше і найдешевше.

А головне — всі свої розробки ми передаємо військовим і цивільним медикам, а також службі ДСНС, безоплатно. Ми — ті волонтери, які не просять коштів у одних, аби на них щось придбати й віддати іншим.

Основний елемент екстракторів, їхнє "серце", — потужний неодимовий магніт — кременчуцькі волонтери замовляють у Китаї. На відміну від такого ж, видобутого в Європі, він якісніший і дешевший. Закупці цього рідкоземельного металу сприяє навіть державний секретар посольства України в КНР Ірина Величко.

— З пані Іриною ми ніколи не бачились, але я з нею постійно на зв’язку, — каже Олег. —Телефоную, коли є потреба замовити магніти з певними характеристиками, за нашими кресленнями. І вона включається у перемовини з виробниками. Цей процес може тривати довго. Зате ми отримуємо не ширвжиток, а індивідуальні замовлення.

У розробці й виготовленні магнітних скальпелів, як ще називають екстрактори, задіяні багато людей та організацій: київська ІТ-компанія, фахівці з Харкова, зі Світловодська Кіровоградської області, Кременчука. Хтось забезпечує виробництво металом, хтось — медичними полімерами, хтось складає всі деталі до купи на верстатах з числовим програмним управлінням і наносить гравіювання. На всіх волонтерських виробах, до речі, вигравіювано "Не для продажу". Це лейбл виробника.

У команді також є два технологи, які експериментують з удосконаленням виробів.

Про те, звідки беруть кошти на виготовлення таких необхідних в умовах війни приладів, пан Олег не каже. Не приховує, що собівартість комплекту з трьох інструментів близько 10 тисяч гривень. Але одразу ж наголошує:

— Ми не робимо на цьому бізнесу. Це моя місія і місія тих, хто поряд зі мною. Продавати товар за собівартістю, як дехто з волонтерів це робить, не в наших правилах. Ми хочемо одного: щоб про кременчуцькі екстрактори знало якомога більше рятівників і щоб вони якомога активніше застосовували їх на практиці. Адже мова йде про збереження здоров’я і життя українців. Нас не так багато. І ми повинні турбуватись один про одного.

За допомогою магнітних інструментів медики можуть можуть витягувати уламки навіть у польових умовах

Команда Олега Бикова не втомлюється розвозити і розсилати свої вироби по лінії фронту. У неї є бусик, то він за вісім місяців намотав уже 50 тисяч кілометрів! Побував у 600 точках з гуманітарним вантажем. Загалом команда передала медикам уже понад 1000 приладів.

— Як довго вони служать? Чи можна їх стерилізувати? — цікавлюся у свого співрозмовника.

— Так, вони піддаються стерилізації формаліном, але не в автоклаві. Важко сказати про якийсь строк служби, бо ми цього не досліджували. Часто інструменти просто розбиваються. Але я напевне знаю, що головний травматолог Південної залізниці, доцент кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лікар-ортопед вищої категорії Борис Введенський за допомогою наших пристроїв провів близько півтори тисячі успішних операцій з вилучення куль та уламків.

— Скільки часу потрібно на виготовлення екстрактора?

— Ми виготовляємо партіями не менш як по сотні штук, і на це йде кілька тижнів.

— Працюєте з коліс?

— Ні, у нас завжди є певний запас, щоб у разі гострої необхідності ми могли якомога швидше доставити інструменти адресату. До речі, зараз відправлятиму набір в Одесу. Там хірург однієї з клінік якийсь час позичав екстрактор у свого колеги, але тому це набридло, і він просто дав номер мого телефону зі словами: "Телефонуй Бикову і замовляй собі".

— Інші медики також можуть звертатися до вас у разі потреби?

— Звісно. Записуйте номер! (067)971-60-06. Зв’язатися зі мною можна також через Telegram https://t.me/oleg_bykovkremen.

Фото, відео надані Олегом Биковим