Война — день 882: оккупанты вновь активировались на Харьковщине и копят силы на Запорожье

Оперативно о главном за сутки

На протяжении 882 дня украинские войска продолжают вести ожесточенные боевые действия против российских захватчиков на всей линии фронта. На текущем этапе войны самые активные бои проходят на Донбассе, однако враг вновь поднимает голову в Харьковской области. Кроме того, фиксируется усиление российских атак на Запорожском направлении с использованием малых пехотных групп.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российские БПЛА замечены в районе Кропивницкого. В то же время появились сообщения об еще одном взрыве в Мелитополе

00:00 В оккупированном Мелитополе прозвучала серия громких взрывов.

С ситуацией в Украине за 21 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 879: Россия использует новые дроны для атак, а Украина официально получила Patriot

О новостях и событиях 22 июля мы рассказывали здесь: Война — день 880: россияне продвигаются в Донецкой области и обстреливают города

О том, что происходило 23 июля, читайте по ссылке: Война — день 881: россияне устанавливают рекорды потерь на поле боя и слушают взрывы вдали от фронта