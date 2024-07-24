Обстановка стала "критической": в сети пишут о тревожной ситуации на Донбассе, что происходит и чем грозит (карта)

Противник уже пытается окружить Силы обороны

Возле села Прогресс (Донецкая область), которое, по данным мониторинговых сообществ, могли захватить оккупанты, якобы складывается опасная ситуация. Украинские блогеры бьют тревогу.

Речь идет о населенном пункте на Покровском направлении. Напомним, что по данным DeepState, его захватили еще 21 июля. При этом важно отметить, что официально командование ВСУ не подтверждало такую информацию. Если верить популярному мониторинговому сообществу, его захватили за двое суток, а до этого за него шли бои на протяжении нескольких месяцев.

Кроме того, в том же посте от 21 июля, когда DeepState сообщал о якобы оккупации села, эксперты предупреждали о риске окружения наших воинов. А уже сегодня, 24 июля, паблик выпустил пост о тревожной ситуации, которая якобы сложилась вокруг населенного пункта.

По информации авторов канала, прямо сейчас противник уже пытается окружить Силы обороны, но "приказа на отход нет". Они ссылаются на бойцов 31 ОМБр, сражающихся на этом направлении. По словам военных, южнее Лозуватского враг якобы образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9.

"Сейчас оккупанты применяют тактику "блуждающих п**ров", задача которых подойти максимально близко к Ивановке", — говорится в сообщении.

Канал DeepState утверждает, что оперативно-тактическая обстановка "стала критической" на выходных из-за "хаотичного ухода одной из пехотных бригад 47 ОМБр", пришедшей на помощь. Бойцы якобы не смогли сдержать превосходившего число противника. Предварительно, в деревне уже было скопление численностью от двух рот.

Мониторинговый паблик утверждает, что бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов и последние их поддерживают, однако отхода не происходит якобы по вине бригадного руководства.

"Бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь командиры их ранены или погиби", — выступило с обвинениями мониторинговое сообщество и добавило "Все мы помним чем кончилось такое сиденье на Зените. Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческую жизнь для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике".

Важно, что о критической ситуации вокруг Прогресса пишет не только DeepState. Известный блогер Сергей Стерненко, ссылаясь на собственные источники, также подтверждает вышеуказанную информацию. По его мнению, отдельной проблемой в нашей обороне является якобы отсутствие взаимодействия между операторами ударных дронов и специалистами по радиоэлектронной борьбе.

"Низкий уровень работы последних приводит к тому, что наши дроны не могут эффективно прикрывать пехоту, в то время как для российских дронов радиопространство остается свободным", — говорит блогер, который помогает войску дронами.

Также Стерненко обвинил командование в "стачивании" личного состава в штурмах с превосходящим по численности противника и приводит цитату своего источника:

"И постоянные задачи на штурмовые действия заканчиваются потерей тех людей, которые могли держать позиции. То есть в ситуации, когда лучше быть в обороне, ставят задачу идти на штурм. Враг штурмует силами в 10-15 раз больше, а нашей пехоте ставят задачи идти на них в лоб вместо обороны".

Добавим, что в официальных сводках также уже начало появляться село Прогресс, однако с довольно "сухими" формулировками. Например, утром 24 июля в Генштабе сообщили, что отбили 41 атаку на Покровском направлении, в том числе в районе села Прогресс.

"Где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций", — пишут военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля российские оккупанты заявили о захвате села в Донецкой области. В Минобороны РФ уже отчитались, что в селе якобы идет зачистку и разминирование.