Обстановка стала "критичною": у мережі пишуть про тривожну ситуацію на Донбасі, що відбувається і чим загрожує (мапа)

Противник уже намагається оточити Сили оборони

Біля села Прогрес (Донецька область), яке, за даними моніторингових спільнот, могли захопити окупанти, нібито складається небезпечна ситуація. Українські блогери б’ють на сполох.

Йдеться про населений пункт на Покровському напрямку. Нагадаємо, що, за даними DeepState, його захопили ще 21 липня. При цьому важливо наголосити, що офіційно командування ЗСУ не підтверджувало таку інформацію. Якщо вірити популярній моніторинговій спільноті, її захопили за дві доби, а до цього за неї йшли бої протягом кількох місяців.

Крім того, у тому ж пості від 21 липня, коли DeepState повідомляв про нібито окупацію села, експерти попереджали про ризик оточення наших воїнів. А вже сьогодні, 24 липня, паблік випустив посат про тривожну ситуацію, яка нібито склалася навколо населеного пункту.

За інформацією авторів каналу, прямо зараз противник вже намагається оточити Сили оборони, але "наказу на відхід немає". Вони посилаються на бійців 31 ОМБр, що воюють на цьому напрямку За словами військових, на південь від Лозуватського ворог нібито утворив горловину, через яку доводиться утримувати низку позицій на захід від висоти 236.9.

"Зараз окупанти застосовують тактику "блукаючих п**рів", завдання яких підійти максимально близько до Іванівки", — йдеться у повідомленні.

Канал DeepState стверджує, що оперативно-тактична обстановка "стала критичною" на вихідних через "хаотичний відхід однієї з піхотних бригад 47 ОМБр", що прийшла на допомогу. Бійці нібито не змогли стримати противника, який переважав числом. Попередньо в селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.

Моніторинговий паблік стверджує, що бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів та останні їх підтримують, проте відходу не відбувається нібито з вини бригадного керівництва.

"Бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні — до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі", — виступило зі звинуваченнями моніторингове співтовариство і додало. "Усі ми пам’ятаємо чим скінчилося таке сидіння на Зеніті. Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на пару годин у тактиці.".

Важливо, що про критичну ситуацію навколо Прогресу пише не лише DeepState. Відомий блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, також підтверджує вказану вище інформацію. На його думку, окремою проблемою в нашій обороні є нібито відсутність взаємодії між операторами ударних дронів та фахівцями з радіоелектронної боротьби.

"Низький рівень роботи останніх призводить до того, що наші дрони не можуть ефективно прикривати піхоту, тоді як для російських дронів радіопростір залишається вільним", — говорить блогер, який допомагає війську дронами.

Також Стерненко звинуватив командування в "сточуваніі" особового складу в штурмах з переважаючим за чисельністю противником і наводить цитату свого джерела:

"І постійні задачі на штурмові дії закінчуються втратою тих людей, які могли тримати позиції. Тобто у ситуації, коли краще бути в обороні, ставлять задачу йти на штурм. Ворог штурмує силами у 10-15 разів більшими, а нашій піхоті ставлять задачі йти на них у лоб, замість оборони".

Додамо, що в офіційних зведеннях вже почало з’являтися село Прогрес, проте з досить "сухими" формулюваннями. Наприклад, вранці 24 липня у Генштабі повідомили, що відбили 41 атаку на Покровському напрямку, зокрема в районі села Прогрес.

"Де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій", — пишуть військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня російські окупанти заявили про захоплення села на Донеччині. У Міноборони РФ вже прозвітували, що в селі нібито йде зачистка та розмінування.